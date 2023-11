Israel und Hamas einigen sich auf Freilassung von Geiseln

Der Deal zwischen Israel und der islamistischen Hamas steht: 50 israelische Geiseln sollen freigelassen werden. Für die Angehörigen eine Zeit zwischen Hoffen und Bangen. Unter den Festgehaltenen ist auch Michael Levys Bruder – der die Hoffnung nicht verlieren möchte. Menschen gehen durch eine Installation, die einen Tunnel im Gazastreifen simuliert, um sich mit den Geiseln zu solidarisieren, die vermutlich von der Hamas im Untergrund festgehalten werden.

prangt diese Forderung in roten Buchstaben, darüber die Gesichter der Geiseln mit Namen und Alter. Kfir, zehn Monate, steht unter dem Bild eines lachenden Babys. Kfir Bibas und sein Bruder Ariel, vier Jahre, werden seit über sechs Wochen im Gazastreifen festgehalten, zusammen mit ihren Eltern. Nun könnten die Kinder freikommen – wenn in letzter Minute nichts mehr schiefgeht: Am Mittwoch in den frühen Morgenstunden stimmte Israels Kabinett nach hitziger Debatte für eine Einigung mit der Terrororganisation. Wer zu den Glücklichen zählt, war bis Mittwochnachmittag noch unklar, ebenso die Frage, wann die ersten befreit werde





