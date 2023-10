Israel: Terroristen infiltrieren das Land und nehmen Geiseln

Am frühen Morgen des 7. Oktober wachten Israelis in einem Albtraum aus Raketenterror und Infiltrierung auf. Hunderte Terroristen aus dem Gazastreifen überquerten die Grenze nach Israel und wüteten dort barbarisch, töteten Zivilisten und nahmen Geiseln. Die USA haben zum Schutz ihrer Einrichtungen in der Region eine Flotte in die Nähe Israels verlegt. Darunter den Flugzeugträger „Gerald R. Ford“ – das größte Kriegsschiff der Welt! Derweil bereitet Israel eine Offensive vor, mehr als 300 000 Reservisten wurden mobilisiert. Israel lässt trotz des Konflikts mit den Vereinten Nationen UN-Nothilfe-Koordinator Martin Griffith einreisen. Dies bestätigte ein Sprecher des Außenministeriums in Jerusalem am Montag. Griffith' Einreise sei „auf Bitte anderer Staaten, um die Ausreise ausländischer Staatsbürger aus dem Gazastreifen voranzutreiben“, genehmigt worden. Israels Staatspräsident Jitzchak Herzog hat den Tod der entführten Deutsch-Israelin Shani Louk bestätigt. Herzog sagte im Interview mit BILD, Welt TV und Politico am Montag: „Es tut mir wirklich leid, berichten zu müssen, dass wir jetzt die Nachricht erhalten haben, dass Shani Nicole Louk als ermordet und tot bestätigt wurde.“ Etwa 40 Leichen seien noch nicht identifiziert

Israel bereitet Offensive vor und mobilisiert ReservistenAm frühen Morgen des 7. Oktober wachten Israelis in einem Albtraum aus Raketenterror und Infiltrierung auf. Hunderte Terroristen aus dem Gazastreifen überquerten die Grenze nach Israel und wüteten dort barbarisch, töteten Zivilisten und nahmen Geiseln. Die USA haben zum Schutz ihrer Einrichtungen in der Region eine Flotte in die Nähe Israels verlegt. Darunter den Flugzeugträger „Gerald R. Ford" – das größte Kriegsschiff der Welt! Derweil bereitet Israel eine Offensive vor, mehr als 300 000 Reservisten wurden mobilisiert. Israels Regierung will nach Angaben von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu „jede Option" nutzen, um die von der radikalen Palästinenserorganisation Hamas verschleppten Geiseln zu befreien. Ohne sich zu möglichen Austausch-Absprachen zu äußern, sagte Netanjahu zu Angehörigen von Entführten, dass seine Regierung „jeder Option nachgehen wird, um sie nach Hause zu holen". Zuvor hatte die Hamas die Freilassung aller palästinensischen Gefangenen in Israel gefordert. Nach „harschen Äußerungen" aus der Türkei hat Israel seine diplomatischen Vertreter aus dem Land zurückrufen. Israel werde eine Neubewertung der Beziehungen zur Türkei vornehmen, schrieb Außenminister Eli Cohen am Samstag auf der Plattform X.

Luftballon-Installation für entführte Geiseln aus IsraelPassanten am Wittenbergplatz in Berlin wurden mit einer ungewöhnlichen Installation konfrontiert: 222 rote Luftballons mit Schuhen und Informationsblättchen, die auf entführte Geiseln der Hamas hinwiesen. Internationale Organisationen sind besorgt um das Schicksal der Geiseln.

Autos zerstört und Geiseln genommen: Hamas-Angriff auf IsraelAuf einem Feld nahe der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen sind Autos abgestellt, die von der Terror-Organisation Hamas bei ihrem Angriff am 7. Oktober zerstört wurden. Hunderte Terroristen aus dem Gazastreifen überquerten die Grenze nach Israel und wüteten dort barbarisch, töteten Zivilisten und nahmen Geiseln. Die USA haben zum Schutz ihrer Einrichtungen in der Region eine Flotte in die Nähe Israels verlegt. Israel bereitet eine Offensive vor und hat mehr als 300.000 Reservisten mobilisiert. Die Zahl der bestätigten Geiseln im Gazastreifen ist auf 239 gestiegen.

Der Zentralrat der Juden in Deutschland hat die deutsche Enthaltung bei der Abstimmung über die Gaza-Resolution in der UN-Vollversammlung kritisiert.

