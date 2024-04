Israel plant harten Vergeltungsschlag gegen Iran

Das israelische Kriegskabinett hat Reaktionen auf den iranischen Raketenangriff besprochen. ZDF-Korrespondent Bewerunge berichtet von Plänen eines "harten Vergeltungsschlag s".

Es wird erwartet, dass Israel auf den Angriff Irans auf das eigene Land reagieren wird. Die aktuellen Geschehnisse ordnet ZDF-Korrespondent Michael Bewerunge aus Tel Aviv ein.Bei den Beratungen des israelischen Kriegskabinetts sind offenbar Reaktionen auf den iranischen Großangriff besprochen worden.

Israel berate noch über seine nächsten Schritte, doch auf den iranischen Großangriff werde es eine Antwort geben, sagte der israelische Generalstabschef Herzi Halevi auf dem Luftwaffenstützpunkt Nevatim, der bei den Der Abschuss so vieler Raketen, Marschflugkörper und Drohnen auf das Territorium des Staates Israel wird eine Antwort zur Folge haben.Das Kriegskabinett Israels hat sich zu Reaktionen auf den iranischen Angriff beraten. Beim Sicherheitsrat warnte indes UN-Generalsekretär Guterres vor einem umfassenden Konflikt.Der Iran hatte in der Nacht zum Sonntag erstmals von seinem Staatsgebiet aus direkt Israel angegriffen.

Während regierungsnahe Medien den Angriff auf Israel als großen Sieg verkaufen, fürchten manche Iraner dagegen einen neuen Krieg. Auch verschärfte Regeln zum Kopftuch sorgen sie.Die US-Regierung möchte sich nach dem iranischen Raketen- und Drohnenangriff nicht öffentlich zu einem möglichen Gegenschlag Israels äußern.

Israel Iran Raketenangriff Vergeltungsschlag Kriegskabinett

