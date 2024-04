Israel öffnet Grenzübergang und Hafen für Gaza-Hilfslieferungen

Kurz nach einem Telefonat mit US-Präsident Biden und erklärt Netanjahus Büro: Israel wird „vorübergehend“ den Grenzübergang Erez und den Hafen von Aschdod für Gaza - Hilfslieferungen öffnen.

Das Kriegskabinett habe die Regierung ermächtigt, „sofortige Maßnahmen zur Aufstockung der humanitären Hilfe zu ergreifen“, um „eine humanitäre Krise zu vermeiden“ und „die Fortsetzung der Kämpfe zu gewährleisten“, hieß es in einer Erklärung des Büros von RegierungschefNeben Lieferungen über den 40 Kilometer nördlich des Gazastreifens gelegenen Hafen Aschdod und den Grenzübergang Erez würden die Behörden auch die Aufstockung von jordanischen Hilfslieferungen über den Grenzübergang Kerem Schalom im Süden ermöglichen, hieß es weite

Israel Gaza Hilfslieferungen Grenzübergang Hafen Humanitäre Krise

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



rponline / 🏆 8. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nach Telefonat von Biden und Netanyahu: Israel öffnet »vorübergehend« Grenzübergang für HilfslieferungenUS-Präsident Biden hatte Israel indirekt mit dem Ende der Unterstützung der USA gedroht, nun reagiert Regierungschef Netanyahu: Die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen wird aufgestockt.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Hilfslieferungen nach Gaza: Bidens Hafen-PlanZum Hören: USA wollen temporären Hafen einrichten.

Herkunft: BR24 - 🏆 5. / 84 Weiterlesen »

Hilfslieferungen für Gaza: Hafen laut USA erst in zwei Monaten fertigDie islamistische Hamas und der Staat Israel befinden sich im Krieg. Alle Nachrichten zur Lage im Nahen Osten lesen Sie im Live-Ticker.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Washington: USA wollen temporären Hafen für Hilfslieferungen nach Gaza einrichten​Die Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen ist katastrophal. Es fehlt an allem. Nach Lieferungen aus der Luft soll nun Hilfe auch über See kommen.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Israel kündigt sofortige Aufstockung von Gaza-Hilfe an - Grenzübergang wird geöffnetIsrael hat rasche Maßnahmen angekündigt, um die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen aufzustocken. Das Kriegskabinett in Jerusalem beschloss nach übereinstimmenden Medienberichten, dass dazu der Grenzübergang Erez vorübergehend geöffnet wird.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »

Israel will laut UNRWA keine Hilfslieferungen mehr in den Norden des Gazastreifens genehmigenDie Diplomatie in Sachen Gaza-Krieg geht weiter: Der isralische Verteidigungsminister Gallant reist in die USA, Bundesaußenministerin Baerbock fliegt erneut in den Nahen Osten. Unterdessen will Israel nach Angaben des Palästinenserhilfswerks der Vereinten Nationen keine Lebensmittellieferungen mehr in den Norden des Gazastreifens genehmigen.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »