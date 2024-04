Israel nutzt KI-System Lavender in Gaza: 20 Sekunden für Leben oder Tod

Die israelische Armee setzt für die Suche nach Hamas -Kämpfern auf eine KI namens ' Lavender '. Das KI-Programm hat bereits 37.000 Menschen als 'Terroristen' abgestempelt und zum Abschuss freigegeben. Dabei werden zivile Opfer bewusst in Kauf genommen.

Bei niederrangigen Hamas-Kämpfern sind 15 bis 20 zivile Opfer tolerabel, bei hochrangigen Kommandanten sogar über 100.

Israel KI Lavender Gaza Hamas Zivile Opfer

