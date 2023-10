Israel-News: Hamas schießt Raketen gen israel – Raketenalarm im Zentrum und Süden

Polizist bei Anschlag in Jerusalem getötet +++ Israels Panzer erreichen Gaza-Stadt +++ Hamas meldet mehr als 8000 Tote im Gazastreifen +++ Die Nachrichten zum Nahost-Konflikt imWir rufen Israel dazu auf, alles zu unternehmen, um die Palästinenserinnen und Palästinenser vor den Aktivitäten extremistischer Siedler zu schützen und die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen..

"Wichtig ist jetzt, dass die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden und die russischen Behörden die Sicherheit der jüdischen Gemeinschaft gewährleisten", fordert ein Sprecher des Auswärtigen Amts. Die Haltung der Bundesregierung sei klar:"Wir bekämpfen entschieden jede Form des Antisemitismus und wir stehen an der Seite der jüdischen Gemeinschaft."Dies bestätigt ein Sprecher des Außenministeriums in Jerusalem.

Israel hatte vergangene Woche nach israelkritischen Äußerungen von UN-Generalsekretär António Guterres mitgeteilt, UN-Vertretern die Einreise zu verweigern – wie bereits schon in der Vergangenheit.Antisemitismus ist in Deutschland alltäglich, doch seit dem Angriff der Hamas vom 7. Oktober fällt er noch heftiger aus. headtopics.com

Jüdinnen und Juden erzählen: "Wenn ich freitagabends in die Synagoge gehe, schaue ich mich hunderttausend Mal um"(stern+) Antisemitismus fällt in Deutschland seit dem Angriff der Hamas heftiger denn je aus. Deutsche Jüdinnen und Juden erzählen, was sich dringend ändern muss.Es seien zudem 21 048 Menschen verletzt worden, berichtet das Ministerium in Gaza am Montag.am Rand von Gaza-Stadt eingedrungen

."Dutzende" Panzer rückten in den Stadtteil Al-Seitun ein und blockierten die Salaheddin-Straße – wichtigste Straße – zwischen dem Norden und dem Süden des Gazastreifens, wie Augenzeugen der Nachrichtenagentur AFP schilderen. Die Panzer und die israelische Luftwaffebezogen die Panzer zwei Stellungen an der Hauptverkehrsachse headtopics.com

Autos von der Hamas zerstört und Raketenangriffe aus dem Libanon auf IsraelAuf einem Feld nahe der Grenze zwischen Israel und dem Gazastreifen sind Autos abgestellt, die von der Terror-Organisation Hamas bei ihrem Angriff am 7. Oktober zerstört wurden. Am frühen Morgen des 7. Oktober wachten Israelis in einem Albtraum aus Raketenterror und Infiltrierung auf. Hunderte Terroristen aus dem Gazastreifen überquerten die Grenze nach Israel und wüteten dort barbarisch, töteten Zivilisten und nahmen Geiseln. Die USA haben zum Schutz ihrer Einrichtungen in der Region eine Flotte in die Nähe Israels verlegt. Darunter den Flugzeugträger „Gerald R. Ford“ – das größte Kriegsschiff der Welt! Derweil bereitet Israel eine Offensive vor, mehr als 300 000 Reservisten wurden mobilisiert. Mehrere Raketen sind am Sonntag nach Angaben der israelischen Armee erneut aus dem Libanon auf Israel abgefeuert worden. Rund zehn Raketen seien in israelisches Gebiet eingedrungen, teilte die Armee am Abend mit und kündigte Gegenangriffe an. Am späten Nachmittag hatte die Armee bereits den Abschuss von neun Raketen aus dem Libanon gemeldet. Als Reaktion sei auf den Ort des Raketenstarts geschossen worden, wobei unter anderem Abschussrampen getroffen worden seien. Unklar war, welche Gruppierung im Libanon verantwortlich war. Weiterlesen ⮕