Israel-News: Etwa 7000 Ausländer wollen laut Kairo Gaza verlassen

Gestern hatten erstmals seit Beginn des Gaza-Krieges Hunderte ausländische Staatsangehörige und Palästinenser mit Zweitpass das abgeriegelte Küstengebiet verlassen. Darunter waren auch Deutsche. Aus der Politik habe es viele Solidaritätsbekundungen gegeben, zumal Jüdinnen und Juden wegen der Ereignisse auf deutschen Straßen"gegenwärtig einen psychischen Terror" erlebten, sagt der Zentralratspräsident Josef Schuster der"Augsburger Allgemeinen".Auch habe die Bundesregierung mit ihrer Enthaltung zur UN-Resolution zum Nahen Osten"ein Zeichen des Alleinlassens gesendet", fügt Schuster hinzu.

, sagt UNRWA-Generalkommissar Philippe Lazzarini nach seinem ersten Besuch im Gazastreifen seit Kriegsbeginn. ."Ich denke, wir brauchen eine Pause. Eine Pause bedeutet, Zeit zu geben, damit die Gefangenen rauskommen", sagt Biden, nachdem er bei einer Veranstaltung auf das Thema angesprochen wurde. Mit den"Gefangenen" meine der Präsident die von der radikalislamischen Palästinenserorganisation Hamas verschleppten Geiseln, erklärt das Weiße Haus später.

."Kanzler Scholz stand klar nach dem Terrorangriff der Hamas sofort an Israels Seite. Und dort steht er bis heute", sagt Prosor der Deutschen Presse-Agentur. Israel wisse die Unterstützung Deutschlands sehr zu schätzen.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

STERNDE: Israel-News: Israel bombardiert Flüchtlingslager Dschabalia erneutErste Ausländer verlassen Gazastreifen +++ Bolivien kappt Beziehungen zu Israel +++ Die Nachrichten zum Nahost-Konflikt im stern-Newsblog.

Herkunft: sternde | Weiterlesen ⮕

RPONLINE: Israel-Krieg Live-Blog: EU fordert Israel zu Maßnahmen gegen „Siedlerterrorismus“ aufAngesichts von Übergriffen extremistischer jüdischer Siedler auf Bewohner des Westjordanlands hat die EU von Israel Schutzmaßnahmen für Zivilisten gefordert. Und: Eine erste Gruppe von Ausländern ist aus dem Gazastreifen ausgereist, über den Grenzübergang Rafah nach Ägypten. Alle Entwicklungen im Newsblog.

Herkunft: rponline | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Israel-Krieg im Liveticker: +++ 16:20 Jordanien beruft Botschafter aus Israel zurück +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Israel-Krieg im Liveticker: +++ 07:02 Israel bestätigt weiteren gefallenen Soldaten im Gazastreifen +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Israel-Krieg im Liveticker: +++ 05:28 Israel dementiert Abschuss israelischer Drohne durch Hisbollah +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Israel-Krieg im Liveticker: +++ 09:23 Fritz: Israel kündigt Angriffe auf Krankenhäuser an +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕