Israel-Krieg Live-Blog: Israelische Soldaten dringen tiefer in Norden von Gazastreifen vor

Die Bundesregierung hat die Gewalt extremistischer israelischer Siedler gegen Palästinenser im Westjordanland verurteilt. Diese habe Erkenntnissen zufolge „sogar zum Tod mehrerer Zivilisten geführt“, erklärte ein Sprecher des Auswärtigen Amtes am Montag in Berlin.

Medien berichteten zuvor von Ausschreitungen von israelischen Siedlern gegen palästinensische Bewohner im Westjordanland. Es gebe Hinweise, dass die Attacken von Siedlern zunähmen, erklärte der Sprecher des Auswärtigen Amtes weiter. Man habe gesehen, dass es Palästinenser gegeben habe, die aus Angst um Leib und Leben ihre angestammten Wohnorte verlassen hätten.

