Israel-Krieg im Liveticker: +++ 20:51 Nahost-Resolution spaltet UN vor Abstimmung +++

Vor einer geplanten Abstimmung in der UN-Vollversammlung über eine von Jordanien eingebrachte Resolution zur Verbesserung der humanitären Lage im Gazastreifen zeigen sich die Mitgliedsländer gespalten. Während beispielsweise die Vertreter Ägyptens und Katars vor dem Gremium in New York für die Annahme der Resolution werben, sprechen sich die USA deutlich dagegen aus. Eine Abstimmung über den Resolutionsentwurf ist für 15.00 Uhr (Ortszeit, 21.

Bei den israelischen Luftangriffen auf den Gazastreifen sind auch 53 Mitarbeitende des Hilfswerks der Vereinten Nationen für palästinensische Flüchtlinge (UNRWA) getötet worden. Dies teilt UNRWA-Leitermit. UN-Menschenrechtssprecherin Ravina Shamdasani beschreibt die Umstände, unter denen UN-Mitarbeitende Hilfe leisteten: "Viele von ihnen schlafen unter freiem Himmel. (...

Das Auswärtige Amt dringt erneut darauf, dass deutsche Staatsangehörige aus dem Libanon ausreisen. Derzeit befänden sich 1100 Personen auf der Krisenvorsorgeliste der Regierung, sagt ein Sprecher des Außenministeriums. In Israel seien rund 2700 Deutsche gelistet, in den palästinensischen Gebieten insgesamt 490. Davon befinde sich eine "niedrige dreistellige Zahl" im Gazastreifen. headtopics.com

Die Rakete, die in der ägyptischen Stadt Taba eingeschlagen ist, könnte israelischen Angaben zufolge aus dem Jemen abgefeuert sein. Dies schreibt dieunter Berufung auf die israelische Armee. Ein Raketeneinschlag in der ägyptischen Stadt Taba am Roten Meer stammte aus dem "Gebiet am Roten Meer", so der Sprecher Daniel Hagari, offenbar in Anspielung auf den Jemen. "In den letzten Stunden wurde im Gebiet des Roten Meeres eine Bedrohung aus der Luft festgestellt.

Der Grünen-Sicherheitspolitiker Konstantin von Notz warnt vor realer Terror-Gefahr auch in Deutschland. "Die aktuellen Bedrohungen durch islamistischen Terrorismus in der ganzen westlichen Welt, auch in Deutschland, sind sehr real und absolut ernst zu nehmen", sagt von Notz der "Rheinischen Post". Der Vorsitzende des Parlamentarischen Kontrollgremiums fordert auch, den Fokus der Sicherheitsbehörden auf islamistische Gefährder zu verstärken. headtopics.com

Weiterlesen:

ntvde »

Israel-Krieg im Liveticker: +++ 15:42 Spanische Ministerin fordert Anklage wegen Israel-KriegBerlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik. Weiterlesen ⮕

Israel-Krieg im Liveticker: +++ 01:41 Irans Außenminister warnt die USA vor Einmischung in Krieg +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik. Weiterlesen ⮕

Israel-Krieg im Liveticker: +++ 06:42 'Krieg ist brutal, hässlich, chaotisch' -Weißes Haus weist Journalisten zurecht +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik. Weiterlesen ⮕

Israel-Krieg im Liveticker: +++ 18:41 USA: Krieg hat 'gefährlichen Moment' erreicht +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik. Weiterlesen ⮕

Israel-Krieg im Liveticker: +++ 19:21 Israel beschießt Norden des Gazastreifens massiv +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik. Weiterlesen ⮕

Israel-Krieg im Liveticker: +++ 19:26 Israel kündigt erweiterten Bodeneinsatz in Gaza an +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik. Weiterlesen ⮕