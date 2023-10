Israel-Krieg im Liveticker: +++ 13:47 Israels Armee greift Terrorzelle mit Planierraupe an +++

Im Westjordanland bekämpft das israelische Militär laut eigener Aussage Terroristen im Flüchtlingscamp Dschenin. Panzerfahrzeuge, Planierraupen und eine Kampfdrohne kommen zum Einsatz. Vier Menschen sterben bei den Gefechten. (Mehr dazu im Eintrag 09:41)" hat die Signalaufklärungseinheit 8200 des israelischen Militärs vor einem Jahr aufgehört, die Handfunkgeräte der Hamas in Gaza abzuhören, weil dies als "Zeitverschwendung" angesehen wurde.

Tausende Menschen verschaffen sich im Gazastreifen Zugang zu Lagern mit Hilfsgütern. Nach Angaben des zuständigen Hilfswerks entwenden sie vor allem Mehl, Hygiene- und Waschartikel. Eine Sprecherin des UNRWA sieht in den Vorfällen ein direktes Ergebnis der sich verheerend entwickelnden humanitären Lage.in der muslimisch geprägten russischen Teilrepublik Dagestan im Nordkaukasus haben Behörden gezielte Destabilisierungsversuche beklagt.

+++ 10:02 Ex-Sicherheitsberater rechnet damit, dass Hamas-Zerschlagung bis zu ein Jahr dauern könnte +++ Netanjahus Versprechen, die Hamas zu zerstören und aus dem Gazastreifen zu vertreiben, sei zu groß, um schnell abgeschlossen zu werden, sagte Yaakov Amidror, ein angesehener Wissenschaftler am Jewish Institute for National Security of America und ehemaliger nationaler Sicherheitsberater gegenüber der "". headtopics.com

Hintergrund: Militante der Hisbollah, die mit der Hamas gemeinsame Ziele verfolgen, waren seit dem 7. Oktober immer wieder mit IDF-Truppen im Norden Israels zusammengestoßen.Laut dem Sprecher des israelischen Militärs, Daniel Hagari, wurden die Bodenoperationen im nördlichen Gazastreifen über Nacht fortgesetzt, wobei Truppen Dutzende Hamas-Mitglieder töteten.

US-Präsident Joe Biden ruft zu einer deutlichen Erhöhung der humanitären Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen auf. In einem Telefonat mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu forderte er, dass die Versorgung des Gazastreifens mit Hilfsgütern "deutlich und sofort" erhöht werden müsse. Nur so könne der Bedarf der Zivilbevölkerung gedeckt werden, sagte der Präsident laut einer Erklärung des Weißen Hauses. headtopics.com

Israel-Krieg im Liveticker: +++ 22:36 Israel: Russland muss Sicherheit von Juden gewährleisten +++

Israel-Krieg im Liveticker: +++ 18:05 Israel tötet Terroristen im Norden des Gazastreifens +++

Israel-Krieg im Liveticker: +++ 10:46 Munz: Putin hat Israel auf eine Stufe mit Nazis gestellt +++

Israel-Krieg im Liveticker: +++ 20:16 Russischer Mob versucht zu Flugzeug aus Tel Aviv durchzudringen +++

Israel-Krieg im Liveticker: +++ 20:55 Scholz verteidigt Enthaltung von UN-Resolution +++

Israel-Krieg im Liveticker: +++ 11:17 Zeugenbericht: Israelische Panzer in Stadtrand von Gaza eingedrungen +++