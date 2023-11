Israel-Krieg im Liveticker: +++ 08:10 Zwei Palästinenser wegen Terrorverdacht verhaftet +++

Mehrere lateinamerikanische Staaten verurteilen die israelischen Angriffe auf Dschabalia im Gazastreifen. Argentinien, das die größte jüdische Gemeinde Lateinamerikas zählt, Peru und Mexiko kritisieren die israelischen Angriffe. "Peru verurteilt die Gewalt, egal von wem sie ausgeht, und wird dies auch weiterhin tun", heißt es in einer Erklärung des Außenministeriums des südamerikanischen Landes.

US-Präsident Joe Biden plädiert erneut für eine "Pause" im Konflikt zwischen Israel und der militanten Palästinenserorganisation Hamas im Gazastreifen. "Ich denke, wir brauchen eine Pause. Eine Pause bedeutet Zeit, um die Gefangenen herauszuholen", antwortet Biden bei einer Rede vor rund 200 Zuhörern auf einen Zwischenruf, wonach er zu einem sofortigen Waffenstillstand aufrufen solle.

+++ 19:21 Großbritanniens Außenminister entsetzt über Hamas-Ankündigung, neues Massaker zu verüben +++ Großbritanniens Außenminister James Cleverly zeigt sich über die Ankündigung der Hamas, Massaker wie am 7. Oktober wiederholen zu wollen. "Wie kann es Frieden geben, wenn die Hamas sich der Ausrottung Israels verschrieben hat?", schreibt Cleverly auf der Plattform X. Er veröffentlicht dazu ein Video des Sprechers der Hamas, Ghazi Hamad, in dem er unter anderem davon sprach, das Land Israel "beseitigen" zu wollen.

Nach dem Brand eines Vorraums der jüdischen Zeremonienhalle auf dem Wiener Zentralfriedhof ermittelt der Verfassungsschutz. Wie die Polizei mitteilt, war bei dem Feuer in der Nacht zum heutigen Mittwoch ein Sachschaden entstanden - verletzt wurde niemand. "An Außenmauern wurden Hakenkreuze gesprayt", schreibt der Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde (IKG), Oskar Deutsch, auf der Plattform X (vormals Twitter).

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

NTVDE: Israel-Krieg im Liveticker: +++ 08:22 Iran wirft Israel wegen Angriff auf Dschabalia Kriegsverbrechen vor +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Israel-Krieg im Liveticker: +++ 08:59 Fritz: 'Israel sagt, Häuser stürzten wegen Hamas-Tunneln ein' +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Israel-Krieg im Liveticker: +++ 09:23 Fritz: Israel kündigt Angriffe auf Krankenhäuser an +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Israel-Krieg im Liveticker: +++ 09:56 Israel: Mindestens 245 Menschen in den Fängen der Hamas +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Israel-Krieg im Liveticker: +++ 10:59 Kaim: 'Israel tut sich keinen Gefallen mit solchen Aktionen' +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕

NTVDE: Israel-Krieg im Liveticker: +++ 12:20 Huthi-Kämpfer bekennen sich zu Drohnenangriff auf Israel +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

Herkunft: ntvde | Weiterlesen ⮕