Israel greift Ziele im Südlibanon an, Teheraner Flughäfen nehmen Flugbetrieb wieder auf

Nach einem Bericht des mit der Hisbollah verbundenen Nachrichten senders Al Mayadeen greift Israel Ziele am Rande der Städte Al-Dahira und Naqoura im Südlibanon an.Wie die staatliche iranische Nachrichten agentur Tasnim berichtet, haben die Flughäfen in der Hauptstadt Teheran heute um 6.00 Uhr morgens Ortszeit den Flugbetrieb wieder aufgenommen.

Nach dem iranischen Angriff auf Israel hat UN-Generalsekretär António Guterres von allen Seiten "maximale Zurückhaltung" gefordert. "Weder die Region noch die Welt können sich weiteren Krieg leisten", sagte Guterres bei einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates, bei der sich die UN-Botschafter Israels und Irans einen heftigen Schlagabtausch lieferten.

+++ 02:10 "USA wollen keine Eskalation": Blinken spricht mit Außenministern Saudi-Arabiens, Ägyptens und Jordaniens +++ US-Außenminister Antony Blinken hat nach dem iranischen Angriff auf Israel mit seinen Amtskollegen aus Saudi-Arabien, Jordanien und Ägypten beraten. Auch mit dem türkischen Außenminister habe Blinken telefoniert, erklärt das US-Außenministerium. In den getrennten Gesprächen habe Blinken bekräftigt, dass die USA keine Eskalation wollten. Er habe zugleich wiederholt, dass die USA Israel bei seiner Verteidigung weiterhin unterstützen würden.

Die einzige Verletzte bei dem Großangriff des Irans auf Israel ist nach Angaben des Rettungsdienstes Magen David Adom ein siebenjähriges Mädchen. Es handelt sich um eine Beduinin aus dem Umkreis der Stadt Arad in der Negev-Wüste. Wie israelische Medien berichten, lebt Amina al-Hassouni mit ihrer Familie in einem vom Staat nicht anerkannten arabischen Beduinendorf. In solchen Dörfern gibt es weder Elektrizität, Wasserversorgung und noch Sirenen und Schutzräume.

