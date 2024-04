Israel greift nach iranischem Luftangriff Hisbollah an

Nach dem iranischen Luftangriff auf Israel glaubt Nahost -Experte Guido Steinberg nicht, dass Israel den Iran direkt angreifen wird - aber womöglich die Hisbollah . Bei"Caren Miosga" sieht Journalistin Natalie Amiri den Schlüssel zum Frieden in der Eindämmung der Mullahs.-Talkshow mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer diskutieren, ob Reden gegen radikale Parteien hilft.

"Und zwar, weil jetzt das Argument da ist: Die Hisbollah greift ja ohnehin an. Wenn jetzt Israel zurückschlägt, könnte sich kaum jemand beschweren." Ein solcher Präventivschlag könne in einigen Wochen oder in einigen Monaten geschehen, Aber der Druck aus dem Kriegskabinett werde dafür jetzt immer höher werden, glaubt der Experte.Der Iran habe nicht geplant, dass Israel durch den Angriff Schaden nehmen sollte, analysierte Steinberg.

Israel Iran Luftangriff Hisbollah Nahost Politik

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



focusonline / 🏆 6. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Luftangriff auf Libanon: Israel meldet gezielte Tötung eines Hisbollah-KommandeursIn der Grenzregion zum Libanon liefert sich Israel immer wieder Gefechte mit der Hisbollah. Die israelische Armee will jetzt einen wichtigen Kommandeur der Terrormiliz gezielt ausgeschaltet haben. Auch zwei weitere Kämpfer sollen getötet worden sein.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Krieg in Nahost: Israel tötet Hisbollah-Kommandeur bei Luftangriff im LibanonIsrael hat eigenen Angaben zufolge einen hochrangigen Kommandeur der Hisbollah getötet. Laut einem Bericht wurden Verhandlungen über eine Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas wieder aufgenommen. Alle Entwicklungen hier im Newsticker.

Herkunft: focusonline - 🏆 6. / 82 Weiterlesen »

Grenzgebiet zum Libanon: Mindestens 16 Tote nach neuen Gefechten zwischen Israel und HisbollahLibanesische Gruppen melden 15 Tote nach Luftangriffen, Israel einen toten Zivilisten nach Beschuss. Der bewaffnete Arm der Hamas will Muslime derweil offenbar zum Marsch auf Jerusalem bewegen.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Grenzgebiet zum Libanon: Mindestens 16 Tote nach neuen Gefechten zwischen Israel und HisbollahLibanesische Gruppen melden 15 Tote nach Luftangriffen, Israel einen toten Zivilisten nach Beschuss. Der bewaffnete Arm der Hamas will Muslime derweil offenbar zum Marsch auf Jerusalem bewegen.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Nach Irans Luftangriff auf Israel - Guterres ruft zu Deeskalation auf: 'Naher Osten steht am Abgrund'Nach dem iranischen Luftangriff auf Israel hat UNO-Generalsekretär Guterres beide Seiten zu maximaler Zurückhaltung aufgerufen. Er sagte in einer Sitzung des Sicherheitsrats in New York, der Nahe Osten stehe am Abgrund. Weder die Region noch die Welt könnten sich einen weiteren Krieg leisten.

Herkunft: DLFNachrichten - 🏆 96. / 51 Weiterlesen »

Nach Luftangriff auf Konsulat: Chef der Revolutionsgarden droht Israel mit VergeltungBei einem Luftangriff auf das iranische Konsulat in Damaskus kommen hochrangige Mitglieder der Revolutionsgarde ums Leben. Teheran sieht Israel hinter der Attacke und kündigt eine Reaktion an. Israel hingegen warnt den Iran bereits vor möglichen Konsequenzen.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »