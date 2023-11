Israel-Flagge wird abgenommen: Zentralrat der Juden kritisiert Stadt Augsburg

Noch weht die Israel-Flagge tagsüber am Augsburger Rathausplatz. Doch die Stadt möchte sie demnächst ganz abhängen. Das sorgt für Kritik.sorgt bundesweit für Schlagzeilen. Weitere Medien greifen das Thema auf, in den sozialen Netzwerken wird darüber diskutiert. Neben dem Zentralrat der Juden kritisiert unter anderem Talya Lador-Fresher, Leiterin des Generalkonsulats des Staates

WATSON_DE: El Ghazi verlässt FSV Mainz 05 nach StreitNach erneutem Zwist zwischen El Ghazi und seinem Verein FSV Mainz 05, trennt sich der Klub nun von dem Spieler. Israel und die im Gazastreifen regierende Hamas befinden sich im Krieg. Am 7. Oktober griffen Terroristen den jüdischen Staat an und töteten in Israel Tausende Menschen. Das Land reagierte mit verheerenden Luftangriffen auf den Gazastreifen, die seitdem ununterbrochen weitergehen. Im Israel -Update hält euch watson auf dem Laufenden und sagt euch, was ihr wissen müsst, wenn ihr über den Krieg gegen Israel informiert sein möchtet.

ELECTRİVENET: Stadt München muss Ladeinfrastruktur-Vergabe neu ausschreibenMünchen muss die Vergabe zum Bau & Betrieb von 2.700 neuen E-Auto-Ladepunkten im Stadtgebiet aufgrund eines Verfahrensfehlers neu ausschreiben. Die Stadt hatte einen Dienstleistungsauftrag ausgeschrieben, hätte aber eine Konzession ausschreiben müssen.

ZDFHEUTE: Waffenfunde im Keller eines Kinderkrankenhauses in Gaza-StadtDie israelische Armee berichtet von Waffenfunden im Keller eines Kinderkrankenhaus in Gaza-Stadt. Im Rantisi-Krankenhaus seien auch Geiseln festgehalten worden.

TAZGEZWİTSCHER: Krieg in Nahost: Gaza-Stadt in Händen IsraelsKrieg in Nahost: Gaza-Stadt in Händen Israels 👉 Nach israelischen Angaben hat die Armee Regierungsgebäude im Gazastreifen übernommen. Die Lage in den Kliniken bleibt prekär. 🔗 Hier lesen

BERLİNERZEİTUNG: Debatte zum Krieg in Israel und Gaza in GroßbritannienIn Grossbritannien ist die öffentliche Debatte zum Krieg in Israel und Gaza breiter, differenzierter als in Deutschland, findet unsere Kolumnistin. Ein Kommentar

WATSON_DE: Israel-Krieg: Wagner-Gruppe unterstützen Hisbollah – warnt der US-GeheimdienstDer US-Geheimdienst warnt davor, dass die Wagner-Söldner im Israel -Krieg die Hisbollah unterstützen.

