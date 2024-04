Israel erlaubt vorübergehend Hilfslieferungen in den Gazastreifen

Israel hat angekündigt, "vorübergehend" Hilfslieferungen in den Gazastreifen über den Grenzübergang Erez und den Hafen von Aschdod zu erlauben. Die USA forderten daraufhin eine schnelle Öffnung der Routen.

Israel Hilfslieferungen Gazastreifen Grenzübergang Erez Hafen Aschdod USA

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



watson_de / 🏆 105. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Nach Telefonat von Biden und Netanyahu: Israel öffnet »vorübergehend« Grenzübergang für HilfslieferungenUS-Präsident Biden hatte Israel indirekt mit dem Ende der Unterstützung der USA gedroht, nun reagiert Regierungschef Netanyahu: Die humanitäre Hilfe für den Gazastreifen wird aufgestockt.

Herkunft: derspiegel - 🏆 17. / 68 Weiterlesen »

Israel öffnet Grenzübergang und Hafen für Gaza-HilfslieferungenIsrael hat beschlossen, den Grenzübergang Erez und den Hafen von Aschdod vorübergehend für Hilfslieferungen nach Gaza zu öffnen. Dies geschieht, um eine humanitäre Krise zu vermeiden und die Fortsetzung der Kämpfe zu gewährleisten. Auch jordanische Hilfslieferungen über den Grenzübergang Kerem Schalom im Süden sollen aufgestockt werden.

Herkunft: rponline - 🏆 8. / 75 Weiterlesen »

Israel öffnet Grenzübergang für HilfslieferungenDie USA drängten Israel zu mehr humanitärer Hilfe in Gaza. Eine Drohung zeigt nun Wirkung. Derweil wächst die Sorge vor einem Konflikt mit dem Iran.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Luftwaffe soll Hilfslieferungen über dem Gazastreifen abwerfenDie islamistische Hamas und der Staat Israel befinden sich im Krieg. Alle Nachrichten zur Lage im Nahen Osten lesen Sie im Live-Ticker.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Bewaffneter Konflikt im Nahen Osten - DRK setzt Hilfslieferungen in den Gazastreifen fortErneut bringt das Deutsche Rote Kreuz (DRK) Hilfsgüter für die Zivilbevölkerung im Gazastreifen auf den Weg. Vom DRK-Logistikzentrum in Dresden starten in de

Herkunft: CityReport - 🏆 59. / 61 Weiterlesen »

Hilfslieferungen: Unterwegs mit einer „C-130 Hercules“ über dem GazastreifenZusammen mit den Franzosen werfen deutsche Soldaten Hilfsgüter über dem Gazastreifen ab, nur: Was genau bewirken sie damit?

Herkunft: SZ - 🏆 119. / 51 Weiterlesen »