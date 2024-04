Israel erhöht humanitäre Hilfe für Gaza

Seit Langem drängen die USA Israel zu mehr humanitärer Hilfe in Gaza . Eine Drohung zeigt nun Wirkung. Derweil wächst die Sorge vor einem Konflikt mit dem Iran . Die News im Überblick. 'sofortige Schritte' zur Erhöhung humanitärer Hilfe für die Zivilbevölkerung im Gaza streifen beschlossen.

Das Kriegskabinett hat entschieden, den Hafen von Aschdod sowie den Grenzübergang Erez vorübergehend für Hilfslieferungen zu öffnen, wie die israelischen Zeitungen 'Haaretz' und 'Times of Israel' unter Berufung auf eine Mitteilung des Büros von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu meldeten. Auch die über den Grenzübergang Kerem Schalom aus Jordanien kommende Hilfe werde aufgestockt, hieß es. Die USA begrüßten die Ankündigung - und dringen zugleich auf ein Abkommen zur Freilassung der Geiseln in Gaza. Laut einem Medienbericht soll darüber an diesem Wochenende in Kairo verhandelt werden. Unterdessen schüren Drohungen des gegen Israel Sorgen vor einer Eskalation der Spannungen in Nahos

Gesichter der Gaza-Hilfe (2): Rachael bringt Kindern in Gaza Normalität zurückWir haben humanitäre Helfer*innen in Gaza gefragt, wie sie der Zivilbevölkerung aktuell helfen und woher sie die Kraft für ihre wichtige Arbeit nehmen. Rachael von Save the Children will den jüngsten Opfern des Krieges ermöglichen, für einen kurzen Moment einfach wieder Kind zu sein.

