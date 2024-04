Israel droht mit Gegenschlag nach Angriff des Iran

Ursprünglich wollte Caren Miosga in ihrer ARD-Talkshow mit Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer diskutieren, ob Reden gegen radikale Parteien hilft. Doch dann hatte in der Nacht zum Sonntag der Iran Israel angegriffen, mit Drohnen und Raketen. Die israelische Armee wehrte den Angriff mithilfe der USA, Großbritanniens und Jordaniens erfolgreich ab. Dennoch fürchten viele Politik er einen Flächenbrand in der Region.

Bisher habe der Iran den Krieg gegen Israel nur indirekt geführt - mit Unterstützern wie den islamistischen Terrororganisationenen Hisbollah im Libanon oder der Hamas in Gaza. „Ich halte es schon für sehr realistisch, dass die Vertreter des Iran in dieser Region diesen Krieg in einer anderen Form, aber stellvertretend für die Mullahs in Iran fortführen.

