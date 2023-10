Israel beginnt Bodenoffensive im Gazastreifen

Am frühen Morgen des 7. Oktobers wachten Israelis in einem Alptraum aus Raketenterror und Infiltrierung auf, Hunderte Terroristen aus dem Gazastreifen überquerten die Grenze nach Israel und wüteten dort barbarisch, töteten Zivilisten und nahmen Geiseln. Die USA haben eine Flotte in die Nähe Israels verlegt. Darunter den Flugzeugträger „Gerald R. Ford“ – das größte Kriegsschiff der Welt! Derweil bereitet Israel eine Offensive vor, mehr als 300 000 Reservisten wurden mobilisiert. Jordanien: Israel hat Bodenoffensive begonnen Israel hat seine erwartete Bodenoffensive im Gazastreifen nach Worten des jordanischen Außenministers Aiman Safadi begonnen. „Israel hat gerade einen Bodenkrieg gegen Gaza gestartet“, schrieb Safadi am Freitagabend bei X. „Das Ergebnis wird eine humanitäre Katastrophe von epischem Ausmaß über Jahre sein.“ Zu einer geplanten Abstimmung in der UN-Vollversammlung über eine von Jordanien eingebrachte Resolution schreibt Safadi: „Millionen werden jede Stimme mitverfolgen. Die Geschichte wird urteilen.“ Stimmen gegen die UN-Resolution würden bedeuten, „diesem sinnlosen Krieg, diesem sinnlose Töten zuzustimmen“. Die Abstimmung über die Resolution war für Freitag angesetzt Weiterlesen:

Israel bereitet Bodenoffensive mit weiteren Luftangriffen und Vorstößen in den Gazastreifen vorTel Aviv: Israel hat sich gegen die vom EU-Gipfel geforderten Feuerpausen im Gazastreifen ausgesprochen. Ein Sprecher des Außenministeriums wies aber erneut darauf hin, dass das Land grundsätzlich erlaube, dass humanitäre Hilfe in den Gazastreifen gelangt. Weiterlesen ⮕

Warum Israel mit seiner Bodenoffensive im Gazastreifen zögertDrei Wochen sind seit dem Massaker der Hamas an israelischen Zivilisten vergangen. Die Armee baut auf Luftschläge und gezielte Bodeneinsätze. Drei Gründe lassen Netanjahu zögern. Weiterlesen ⮕

Israel startet Bodenoffensive im GazastreifenIsrael hat seine erwartete Bodenoffensive im Gazastreifen begonnen, wie der jordanische Außenminister Aiman Safadi berichtet. Die USA haben eine Flotte in die Nähe Israels verlegt und Israel hat mehr als 300.000 Reservisten mobilisiert. Eine geplante Abstimmung über eine UN-Resolution steht bevor. Weiterlesen ⮕

Israel-Krieg im Liveticker: +++ 21:42 Jordaniens Außenminister: Bodenoffensive hat begonnen +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik. Weiterlesen ⮕

Israel-Krieg im Liveticker: +++ 11:44 Teheran warnt Israel vor Bodenoffensive +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik. Weiterlesen ⮕

Israel-Krieg im Liveticker: +++ 08:17 In Israel schwindet die Unterstützung für eine Bodenoffensive +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik. Weiterlesen ⮕