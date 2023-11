Islamkonferenz startet in Berlin

Heute und morgen findet das jährliche Treffen der Deutschen Islamkonferenz statt. In diesem Jahr steht die Konferenz wegen des Kriegs im Gazastreifen besonders im Fokus. Islamischen Verbänden in Deutschland wurde vorgeworfen, sich nicht ausreichendder deutschen Religionspolitik sei, auf den die Deutsche Islamkonferenz eingehen müsse.

Auch Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat die Verantwortung der islamischen Verbände beim Einsatz gegen Antisemitismus vor Beginn der Konferenz erneut hervorgehoben. Die Islamkonferenz ist das zentrale Forum der Bundesregierung für den Dialog und die Kooperation mit Musliminnen und Muslimen. Ein Problem ist allerdings, dass die islamischen Verbände in Deutschland jeweils nur einzelne Gruppen repräsentieren, und kein Verband zumindest für eine Mehrheit der Muslime sprechen kann.





