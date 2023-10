Islamisches Zentrum in Fürstenwalde bestreitet Hamas-Nähe

Das Islamische Zentrum in Fürstenwalde (Oder-Spree) bestreitet eine Verbindung zu extremistischen Organisationen: "Wir haben nichts mit der Hamas oder der Muslimischen Brüderschaft zu tun – weder ich noch ein anderes Mitglied", sagte Vereinsvorsitzender Islam Al Najjar dem rbb. Das Islamische Zentrum sei ein kultureller Verein, der einen Gebetsraum für Muslime biete.

. Die vom Verein betriebene "al-Salam"-Moschee wurde ebenfalls als extremistisches Beobachtungsobjekt eingeordnet. Nach Angaben von Verfassungsschutzchef Jörg Müller besteht die Gefahr, dass Muslime aller Altersgruppen - also auch Kinder und Jugendliche - durch die Vereinsarbeit extremistischen Haltungen und islamistischer Ideologie ausgesetzt sind.

Danach gefragt, wie er zu dem Konflikt in Israel und Gaza steht, sagte Vereinsvorsitzender Al Najjar, dass das Islamische Zentrum kein politischer Verein sei. Zu den Gewalttaten sagte er: "Das Töten von Zivilisten auf beiden Seiten ist für uns ein totales No-Go, das dulden wir nicht." headtopics.com

Für die Muslime in Fürstenwalde sei der Verein sehr wichtig, so Al Najjar. Es gebe 3.000 bis 4.000 Muslime in der Stadt, die das Recht hätten, ihre Religion in einem passenden Raum auszuüben.Der Verein sei seit seiner Gründung in der Öffentlichkeit unauffällig gewesen, sagt Fürstenwaldes Bürgermeister Matthias Rudolph (BVB/Freie Wähler).

Die Stadt wolle deswegen das Grundstück kaufen, auf dem sich die Moschee des Vereins befindet, so der Bürgermeister. Der Verein habe auch angemeldet, das Grundstück erwerben zu wollen. Rudolph hätte dort aber lieber etwa eine gewerbliche Ansiedlung. headtopics.com

Der Bürgermeister wolle jedoch nicht alle Menschen stigmatisieren, die zum Gebet die Al-Salam-Moschee besuchen, da es nicht so viele Gebetsorte für sie in der Umgebung gebe. "Aber wenn da ein Imam etwas äußert, das gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung unseres Landes ist, dann ist das ein Problem", so Rudolph.Innenminister Stübgen hatte im rbb-Bürgertalk auch einen privaten Social-Media-Post des Imams der Al-Salam-Moschee kritisiert. Am 7.

Weiterlesen:

rbb24 »

Osterholzer Kreisverband der Linken reagiert auf Wagenknecht-VereinDer Austritt von Sahra Wagenknecht und die Gründung einer neuen Partei wird nach Ansicht der Osterholzer Linken weiter die Debatte prägen. Es werde ... Weiterlesen ⮕

Die EU, Palästina und der globale Süden: Der nagende Vorwurf der DoppelmoralDie Uneinigkeit beim EU-Gipfel kostet Europa Einfluss im Nahen Osten und nun auch in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern. Weiterlesen ⮕

Die EU, Palästina und der globale Süden: Der nagende Vorwurf der DoppelmoralDie Uneinigkeit beim EU-Gipfel kostet Europa Einfluss im Nahen Osten. Und nun auch in vielen Entwicklungs- und Schwellenländern. Weiterlesen ⮕

Fürstenwalde: Brand in Gebäudekomplex: 15 Menschen evakuiertFürstenwalde/Spree (bb) - Wegen eines Brands in einem Gebäudekomplex in Fürstenwalde sind 15 Menschen am Mittwochabend evakuiert worden. Ein Betroffener Weiterlesen ⮕

Brand in Fürstenwalde – 16 Bewohner über Drehleiter gerettet Zum zweiten Mal innerhalb von 24 Stunden mussten die Freiwilligen Feuerwehren im Landkreis Oder-Spree zu einem Großeinsatz wegen eines Kellerbrandes ausrücken. Weiterlesen ⮕

15 Bewohner aus brennendem Haus in Fürstenwalde gerettetMehrere Menschen mussten in Fürstenwalde mit einer Drehleiter von ihren Balkonen gerettet werden. Im Keller eines Wohnhauses war ein Feuer ausgebrochen. Erst vor zwei Tagen gab es einen ähnlichen Brand im Landkreis Oder-Spree. Weiterlesen ⮕