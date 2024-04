Isla Fisher und Sacha Baron Cohen gehen getrennte Wege

Kürzlich verkündete Isla Fisher (48) in ihrer Instagram -Story, dass sie und ihr Ehemann Sacha Baron Cohen (52) schon seit dem vergangenen Jahr getrennte Wege gehen. Ihr Zerwürfnis hätte das Schauspieler-Duo bisher nur noch nicht öffentlich gemacht, da sie sich erst im Privaten an diese große Veränderung gewöhnen wollten, erläuterte der 'Shopaholic'-Star in seiner Bekanntgabe. Viele Fans sehen darin jedoch eher eine Ausrede.

Sie vermuten, der Zeitpunkt der Ankündigung habe viel mehr mit Rebel Wilsons (44) derzeitigen Anschuldigungen gegen Sacha zu tun. Bisher waren das nur Spekulationen. Doch nun äußert sich ein Insider gegenüber The Sun. 'Das Buch von Rebel war der Auslöser dafür, dass Isla sich entschloss, das Zerwürfnis bekannt zu geben', gibt die interne Quelle preis. Damit wolle sie ihre Karriere und ihren Ruf vor den Anschuldigungen gegen Sacha schützen, plaudert der Informant aus. Mit den Vorwürfen gegen ihren Ex-Partner will Isla offenbar nicht in Verbindung gebracht werde

Isla Fisher Sacha Baron Cohen Trennung Instagram Rebel Wilson Anschuldigungen

