Isla Fisher meldet sich nach Vorwürfen gegen Ehemann wieder in der Öffentlichkeit

Während zwischen Rebel Wilson und Sacha Baron Cohen die Fetzen fliegen, hüllt sich die Ehefrau des Schauspielers in Schweigen. Nun meldet sich Isla Fisher erstmals seit den schweren Vorwürfe n gegen ihren Mann wieder in der Öffentlichkeit zurück., 52, mit dem Fisher seit 2010 verheiratet ist. Seit den Anschuldigungen ist die Schauspielerin bei Social Media untergetaucht – bis jetzt.Am Mittwoch, 3.

April 2024, meldet sich die 48-Jährige erstmals seit Aufkommen der Anschuldigungen via Instagram bei ihren Fans und teilt ein Foto, das sie gemeinsam mit ihren Freundinnen, 55, der australischen Produzentin Bruna Papandrea und Michelle Dockery, 42, zeigt. 'Mädelsabend im Theater', schreibt sie lediglich dazu und verlinkt das Stück 'The Hills of California', das derzeit im Londoner Harold Pinter Theatre läuft. Die Schlagzeilen der letzten Wochen lächelt Isla jedoch gekonnt weg und scheint ihre Auszeit mit den Freundinnen sichtlich zu genieße

Isla Fisher Sacha Baron Cohen Vorwürfe Ehefrau Öffentlichkeit Instagram Foto Mädelsabend Theater

