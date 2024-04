Isla Fisher genießt Abend mit Freundinnen nach Trennung von Sacha Baron Cohen

Isla Fisher (48) scheint es trotz der Trennung von Sacha Baron Cohen (52) sehr gut zugehen. Kurz nach der Bekanntgabe des Liebes-Aus genoss die Schauspielerin einen Abend mit ihren Freundinnen , darunter auch Naomi Watts (55), in einem Theater in London . Auf Instagram teilte sie ein Erinnerungsfoto von dem Abend. Lächelnd blickt die 'Shopaholic'-Darstellerin in die Kamera. Einige Fans nutzen die Kommentarspalte, um der 48-Jährigen ein paar liebe Worte zu hinterlassen.

'Du bist eine schöne starke Frau und wir lieben dich', kommentiert beispielsweise ein Follower. In einem Statement auf Instagram verkündete Isla das Ende der Ehe. 'Nach einem langen Tennismatch, das über zwanzig Jahre lang ging, legen wir nun endlich unsere Schläger nieder. Im Jahr 2023 haben wir gemeinsam beantragt, unsere Ehe zu beenden', schrieb die 'Die Unfassbaren – Now You See Me'-Darstellerin. Für ihre drei gemeinsamen Kinder Olive, Elula und Montgomery wollen sie und Sacha jedoch weiterhin an einem Strang ziehe

Isla Fisher Sacha Baron Cohen Trennung Freundinnen Theater London

