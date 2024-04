Iserlohn Roosters verlängern Vertrag mit Michael Dal Colle

Die Iserlohn Roosters und Michael Dal Colle gehen weiter gemeinsame Wege. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga ( DEL ) am Donnerstag mitteilte, hat der Kanadier seinen Vertrag um ein Jahr verlängert. Dal Colle hatte in dieser Saison mit insgesamt 45 Scorerpunkten (16 Tore, 29 Assists) maßgeblich zum Klassenverbleib beigetragen. Er war 2023 aus Finnland an den Seilersee gewechselt."Wir hatten in der vergangenen Saison auch viele schwierige Phasen, sind da aber als Team durchgegangen.

Ich möchte dabei helfen, dass wir den positiven Abschluss auch in die neue Saison transportieren können", kommentierte der 28-Jährige seinen Verbleib in Iserlohn

