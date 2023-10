Isack Hadjar gibt beeindruckendes Debüt im Formel 1-Training

Die Karriere von Isack Hadjar geht derzeit kontinuierlich nach oben. Im Jahr 2022 schaffte der junge Pariser den Sprung in die Formel 3, wo er direkt einen guten vierten Platz in der Gesamtwertung belegte. Es folgte der umgehende Aufstieg in die Formel 2, wo Hadjar in der aktuellen Saison für das Hitech-Team unterwegs ist. Dort belegt er vor der letzten Station in Abu Dhabi (25. und 26. November LIVE und EXKLUSIV auf Sky Sport F1) den 14. Rang.

'Das ist der beste Tag meines Lebens! Das war unglaublich', funkte der Youngster nach der Session an die Box und zeigte damit seine Zufriedenheit. Diese teilte im Anschluss auch AlphaTauri-Teamchef Franz Tost am Sky Mikrofon. Tost über Hadjar: 'Werden ihn früher oder später in der Formel 1 sehen''Er hat einen sehr guten Eindruck gemacht. Er ist gleich mit dem Auto zurechtgekommen.

