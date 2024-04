IrfanView - Schnelles Betrachten und Bearbeiten von Bildern unter Windows

Der Download von IrfanView installiert ein kompaktes Tool zum schnellen Betrachten und Bearbeiten von Bildern unter Windows . IrfanView unterstützt die gängigsten Bildformate und kann zudem über Plug-ins um zusätzliche Funktionen erweitert werden. Aktuell steht die Software in der Version 4.67 für Windows zum kostenlosen Download bereit.

Ein Foto in IrfanView IrfanView Download & Installation Irfan View unterstützt alle Windows-Versionen ab Windows XP und kann in separaten Versionen für 32-Bit- und 64-Bit-Systeme heruntergeladen werden. Bereits während der Installation lässt sich IrfanView mit allen unterstützten Dateiformaten verknüpfen, dieser Schritt ist jedoch rein optional und kann auch jederzeit nachgeholt werden. Über den Menüpunkt 'Options' ->'Change language' kann IrfanView nach dem ersten Start auf Deutsch umgestellt werde

Irfanview Bildbearbeitung Windows Download Software

