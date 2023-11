Irans Staatsoberhaupt weist Verstrickungen in den Hamas-Angriff auf Israel zurück. (Iranian Supreme Leader's Office/dpa) Hanija sei vor einigen Tagen für Gespräche in die iranische Hauptstadt gereist, berichtete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna unter Berufung auf einen Hamas-Vertreter. Iranische Medien hatten bisher nicht über das Treffen berichtet.

In den vergangenen Wochen hatte sich Irans Außenminister Amirabdollahian regelmäßig mit Hanija über den Krieg zwischen der Hamas und Israel ausgetauscht. Der Iran unterhält gute Beziehungen zur Hamas. Israel dagegen gilt seit der Islamischen Revolution von 1979 als Erzfeind

NTVDE: Israel-Krieg im Liveticker: +++ 18:51 Irans Staatsoberhaupt empfängt Hamas-Chef +++Berlin, Washington, Brüssel - überall. ntv berichtet von allen wichtigen Schauplätzen der Innen- und Außenpolitik.

BILD: Deutschland verbietet Hamas und Samidoun, aber die Bundesländer wurden nicht informiertVier Wochen nach dem bestialischen Hamas-Angriff auf Israel (1400 Tote) hat Innenministerin Nancy Faeser (53, SPD) die Terror-Organisation endlich verboten. Doch die Bundesländer können nicht gegen die Islamisten vorgehen – sie wurden von Faeser nicht informiert. Stolz präsentierte Faeser die Verbots-Verfügungen gegen die Hamas und das Netzwerk „Samidoun“ am Morgen vor den Kameras. Die Folgen: Das Vermögen der Islamisten wird eingezogen, Internetauftritte und Aktivitäten in sozialen Medien verboten. Wer weiter für die Organisationen aktiv ist, macht sich strafbar.Doch praktisch geschah nach dem Hamas-Verbot: NICHTS! „Uns liegt keine Verbotsverfügung vor“, klagte Brandenburgs Innenministerium am Nachmittag, wo das Verbot lange erwartet worden war – und nun freudig begrüßt wurde. „Antisemitismus und Terrorverherrlichung haben keinen Platz in Deutschland“, teilte der Potsdamer Innenminister Michael Stübgen (64, CDU) mit, „das Verbot von Hamas und Samidoun war notwendig und überfällig.“Seit Monaten will Stübgen gegen das Hamas-nahe „Islamische Zentrum Fürstenwalde“ vorgehen. Aber: „Solange wir die Verbotsverfügung nicht kennen, können wir nicht bewerten, ob sich aus dem Verbot Möglichkeiten ergeben.“Auch die hessischen Sicherheitsbehörden haben von Faesers Hamas-Verbot nur „aus den Medien erfahren

ZDF: Markus Lanz vom 2. November 2023Zur Kritik an der deutschen Enthaltung bei der UN-Resolution, über die Verstrickungen des iranischen Regimes mit der radikalislamischem Hamas sowie über die Zukunftsfähigkeit des Pharmasektors in Deutschland

ZDF: Hisbollah 'wichtigste Trumpfkarte des Irans'Noch spiele Hisbollah-Chef Nasrallah 'nach den Spielregeln', aber das Risiko einer Ausweitung des Krieges sei real, sagt ZDF-Korrespondentin Golineh Atai.

RPONLINE: Hamas: Ahmad Mansour fordert von Muslimverbänden klare VerurteilungDer Psychologe Ahmad Mansour mahnt Muslime, mehr Toleranz und Empathie für die jüdischen Opfer zu zeigen. Auch wenn dies gefährlich sein kann.

TAGESSPIEGEL: Hamas und Samidoun: FDP nennt Faesers Vorgehen „sehr unglücklich“Gerade verkündete Nancy Faeser Maßnahmen gegen Hamas und Samidoun. Bei Behörden heißt es nun, die „Medien-Show war der Ministerin wichtiger als ein echtes Vorgehen gegen die Hamas-Strukturen“.

