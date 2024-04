Der iranische Angriff auf Israel bedeutet eine Zäsur in einer schon vorher angespannten Lage im Nahen Osten, die hohe Risiken mit sich bringt – sowie womöglich eine strategische Chance für Israel.Eine Drohne, die während des iranischen Großangriffs auf Israel gestartet wird. Die iranische Armee griff am Samstag israelische Ziele mit rund 300 Raketen und Drohnen an. Das israelische Militär wehrte nach eigenen Angaben die Attacke erfolgreich ab.ab.

Überraschend kam für Israel allenfalls das Ausmaß des Angriffs, nicht aber die Attacke selbst: Am 1. April war bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff inunter anderem ein hochrangiger Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden ums Leben gekommen. Seitdem hatte das iranische Regime Israel immer wieder mit Vergeltung gedroht.

Erstaunlich sei die Entscheidung der iranischen Führung insbesondere vor dem Hintergrund, dass die US-Regierung zuvor deutlich davor gewarnt hatte. „Iran hat die mögliche Abschreckung durch dieignoriert, offenbar in der Annahme, dass die USA an einem Krieg in der Region kein Interesse haben.

Tatsächlich hat Israels Regierung bereits mit Vergeltung gedroht. „Wir haben gesagt: Wenn der Iran Israel angreift, werden wir im Iran angreifen“, sagte Außenminister Israel Katz am Sonntag in einem Radiointerview. „Und das gilt weiterhin.“ Israels Kriegskabinett tagte am Mittag desselben Tages, um das weitere Vorgehen zu besprechen.klargemacht, dass er keinen israelischen Gegenangriff auf den Iran unterstützen werde.

Iran Angriff Israel Naher Osten Risiken Strategische Chance

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



rponline / 🏆 8. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Iranischer Angriff auf Israel: Biden will G7-Treffen einberufen und Antwort auf »dreisten« Angriff koordinierenNoch an diesem Sonntag will US-Präsident mit den Staats- und Regierungschefs der G7-Staaten beraten, wie man gemeinsam auf die Attacke Irans reagieren will. Auch der Uno-Sicherheitsrat kommt auf Antrag Israels zusammen.

Herkunft: SPIEGEL_Top - 🏆 98. / 51 Weiterlesen »

Angriff auf Israel im Liveticker: +++ 17:06 Banner in Teheran warnen Israel: 'Der nächste Schlag wird härter' +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Angriff auf Botschaft in Syrien: Teheran wirft Israel Tötung iranischer Kommandeure vorBei Israel zugeschriebenen Luftangriffen auf ein Konsulargebäude der iranischen Botschaft in Damaskus sind am Montag nach Angaben der iranischen

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Angriff auf Israel im Liveticker: +++ 02:10 US-Militär bestätigt Abschuss iranischer Drohnen +++Lesen Sie alle aktuellen Entwicklungen und Nachrichten über den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine im Liveticker von ntv.de.

Herkunft: ntvde - 🏆 3. / 89 Weiterlesen »

Iranischer Angriff: Biden sichert Israel 'unerschütterliche' Unterstützung zuUS-Präsident Joe Biden hat Israel nach dem Beginn des iranischen Luftangriffs auf das Land seine 'unerschütterliche' Unterstützung zugesichert. 'Unsere

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Iranischer Angriff auf Israel: Biden will G7-Treffen einberufenAngesichts des beispiellosen iranischen Luftangriffs auf Israel will US-Präsident Joe Biden am Sonntag ein Treffen der G7-Staaten einberufen. Er wolle mit...

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »