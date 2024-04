Iranische Raketen vom Typ »Emad« auf Israel abgefeuert

Die Raketen vom Typ »Emad« verfügen über einen Sprengkopf mit gut 750 Kilogramm und fliegen mindestens 1700 Kilometer weit. Sie werden laut Irna auch aus unterirdischen Raketen silos gestartet. Die Strecke vom Westen Iran s bis Israel beträgt etwa 1000 Kilometer.auf Israel abgefeuert. Sie sollen laut der Staatsagentur bis zu 900 Kilometer pro Stunde fliegen können.

In der EU werden derweil mögliche neue Sanktionen gegen Iran erwogen. Wie mehrere Diplomaten am Montagabend in Brüssel sagten, dürfte das Thema an diesem Dienstag bei einer Videoschalte der Außenminister auf den Tisch kommen. Neue Strafmaßnahmen könnten demnach über eine Sanktionsregelung verhängt werden, die nach dem Beginn der iranischen Unterstützung des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine durch Drohnenlieferungen eingerichtet wurde. Über sie wurde bislang unter anderem die Ausfuhr von Bauteilen in Iran verboten, die für den Bau und die Produktion von unbemannten Luftfahrzeugen verwendet werden.

Iran Raketen Israel Angriff EU-Sanktionen

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



derspiegel / 🏆 17. in DE

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Iran veröffentlicht Informationen über verwendete Raketen bei Angriff auf IsraelIrans Staatsmedien haben nach dem Großangriff auf Israel Informationen über die dabei verwendeten Raketen veröffentlicht. Es wurden Mittelstreckenraketen vom Typ 'Emad' und 'Cheibarschekan' sowie Marschflugkörper vom Typ 'Paweh' eingesetzt. Die Raketen haben eine Reichweite von bis zu 1800 Kilometern und einen Sprengkopf von 750 Kilogramm. Die Drohnen waren vom Typ Shahed 136.

Herkunft: FN_Nachrichten - 🏆 88. / 53 Weiterlesen »

Nordkorea feuert Raketen in Richtung offenes Meer abNordkorea hat nach Angaben des südkoreanischen Militärs nacheinander mehrere Raketen in Richtung offenes Meer abgefeuert. Die Raketen seien nach dem Start in der Region um die Hauptstadt Pjöngjang etwa 300 Kilometer weit geflogen, teilte der Generalstab in Seoul mit. Sie seien zwischen der koreanischen Halbinsel und Japan ins Meer niedergegangen. Es handele sich vermutlich um ballistische Kurzstreckenraketen. Weitere Daten würden noch ausgewertet. Japan habe drei Raketen erfasst, berichtete die japanische Nachrichtenagentur Kyodo unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Tokio. Südkoreas oberste Kommandostelle warf dem Nachbarland erneute Provokation vor. Nordkorea sind Starts oder auch nur Tests von ballistischen Raketen, die je nach Bauart mit einem Atomsprengkopf ausgerüstet werden können, durch UN-Beschlüsse verboten. Die neuerlichen Raketentests des weithin isolierten Landes erfolgten einen Tag nach der Ankunft von US-Außenminister Antony Blinken in Südkorea

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Sabrina Minas neuer Liebster war erst gar nicht ihr Typ!Sabrina Mina ist wieder vergeben, aber ihr Neuer musste sie ganz schön von sich überzeugen! Im Interview mit Promiflash erzählt sie, warum.

Herkunft: promiflash - 🏆 112. / 51 Weiterlesen »

Kann Corona Typ-1-Diabetes verursachen?Stehen die vermehrt aufgetretenen Fälle von Typ-1-Diabetes unter Kindern in Verbindung mit Corona? Das jedenfalls legen die Ergebnisse mehrerer Studien nahe.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Typ lockt Model nach Hannover in Hotel – Prozess wegen VergewaltigungEinladung zum Dinner nach Hannover, Fotoshooting, gute Bezahlung: Doch Said J. aus Leipzig hatte mit Model Nicole V. (29) offenbar ganz andere, miese Pläne

Herkunft: BILD - 🏆 82. / 53 Weiterlesen »

Brad Binder: «Aki Ajo ein unglaublicher Typ»Brad Binder und das Team Red Bull KTM Ajo haben 2016 beste Chancen auf den Titelgewinn in der Moto3-Klasse. Der Südafrikaner betont, dass auch Teamchef Aki Ajo für diesen Erfolg eine große Rolle spielt.

Herkunft: SpeedweekMag - 🏆 91. / 51 Weiterlesen »