Iranische Drohnen und Raketen auf Israel abgefeuert und zerstört

So seien mit Unterstützung von Zerstörern des US European Command am Samstag und Sonntag mehr als 80 Drohnen und mindestens sechs ballistische Raketen mit Ziel Israel abgefangen und zerstört worden. Diese seien von Iran dem Jemen aus abgefeuert worden, teilte das US Central Command auf X mit.

»Centcom ist weiterhin bereit, Israels Verteidigung gegen diese gefährlichen Aktionen Irans zu unterstützen. Wir werden weiterhin mit allen unseren regionalen Partnern zusammenarbeiten, um die regionale Sicherheit zu erhöhen«, hieß es in der Mitteilung.Der Angriff mit Drohnen und Raketen, die größtenteils aus Iran abgefeuert wurden, hat nur geringen Schaden angerichtet.

In den kommenden Tagen sollten weitere Gespräche geführt werden, meldete auch das Nachrichtenportal »Axios« unter Berufung auf einen israelischen Beamten. Bei der Sitzung seien mehrere Optionen für einen möglichen israelischen Vergeltungsschlag erörtern worden.nach Darstellung aus Washington dazu an, einen möglichen Schlag gegen Iran und dessen Folgen sorgfältig abzuwägen.

