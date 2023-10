Iran: Wie groß ist die wirtschaftliche Macht der Ayatollahs?

Anhaltende Sanktionen haben dem Iran Wohlstandsverluste beschert. Aber das Regime in Teheran verdient gut mit einer Schattenflotte von Öltankern – und schmiedet Allianzen auf neuen Achsen.Präsident Ebrahim Raisi auch in Simbabwe einen Stopp ein – der ranghöchste Besuch seit langem in dem ebenfalls unter US- und europäischen Sanktionen stehenden Land.

Wenn Bundeskanzler Olaf Scholz erklärt, ohne die Unterstützung aus Teheran wäre die Attacke der Hamas auf militärische und zivile Ziele in Israel nicht möglich gewesen, zielt das auf die Verbindung mit einer Reihe gewalttätiger Milizen: Sie werden mit Ausbildung, Waffen, Technik, Geldern und Wissen unterstützt.

Führender Abnehmer ist – kaum überraschend – China, wobei offenbar große Mengen in Malaysia umdeklariert und weiterverschifft werden. Auch Russlands Ölwirtschaft umgeht in ähnlicher Weise wie Iran westliche Sanktionen, indem Ladungen über "Schattenflotten" aus älteren und kleineren Tankern verschifft werden. Russische Emissäre sollen sich in Teheran beraten haben, nachdem der Kreml seinen Handel eingeschränkt sah. headtopics.com

So stellt sich der Korridor als eine für alle Beteiligten vorteilhafte Win-Win-Lösung. Experte Vatanka mahnt aber zugleich: Wohl sei zwischen den Partnern gerade ein neues "strategisches Kooperationsabkommen" abgeschlossen worden. Aber schon vergangene Abkommen hätten das über Jahre bei 1,5 Milliarden Dollar herumdümpelnde Handelsvolumen nicht wirklich beflügelt. Irans erste Handelspartner blieben China, Indien, Irak, die Türkei und VAE.

Strategische Absichtserklärungen fehlten auch hier nicht – zuletzt für Handel, Verkehr, Technologie, Tourismus, Landwirtschaft und Krisenreaktion –, doch scheuen Chinas Unternehmen offensichtlich das Risiko, wegen Verstößen von Washington auf die schwarze Liste extraterritorialer Sanktionen gesetzt zu werden. Zu sehr sind sie auf dem Weltmarkt und vor allem mit dem führenden Handelspartner USA verstrickt. headtopics.com

