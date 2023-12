iPhone 16: Neue Leaks und Gerüchte zum kommenden Apple-Handy

Schon klar: Apple stellt das iPhone 16 zwar erst im Herbst 2024 vor, doch schon jetzt im Vorfeld könnt ihr euch anhand der zahlreichen Leaks und Gerüchte ein wunderbares Bild zum kommenden Nachfolger des iPhone 15 machen. Wir fassen die wichtigsten Erkenntnisse kurz und übersichtlich für euch an dieser Stelle zusammen. Spoiler-Alarm: Wer sich die Vorfreude aufs kommende iPhone 16 nicht verderben möchte, der sollte jetzt lieber nicht weiterlesen.

Auch wenn nicht alle Gerüchte am Ende zutreffen, die Erfahrung zeigt, dass ein Großteil der iPhone-Leaks tatsächlich der Wahrheit entsprechen. Entsprechend sei an dieser Stelle vorab gewarnt. iPhone 16: Zwei Versionen des Apple-Handys werden viel größer Auch vom iPhone 16 wird es wie beim iPhone 15 vier neue Modelle geben. Freuen dürft ihr auch also zunächst auf das Standardmodell des iPhone 16 mit 6,1-Zoll-Display und das größere iPhone 16 Plus (6,7 Zoll). Beide Bildschirmgrößen und wohl auch die Abmessungen des Gehäuses bleiben mehr oder weniger unverändert. Anders bei den beiden Pro-Modelle





Follow_the_G » / 🏆 24. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

GTA 6-Trailer bestätigt Gerüchte über Release und SchauplatzDer kürzlich veröffentlichte GTA-6-Trailer bestätigt den Release im Jahr 2025 und den Schauplatz in Südflorida, Miami. Die fiktive Stadt Vice City im Bundesstaat Leonida wird vorgestellt, die auch ländliche Gebiete wie die Everglades und möglicherweise Teile der Keys umfasst. Das Konzept ähnelt GTA 5, jedoch in einer komprimierten Version. Der Trailer zeigt den Ocean Drive in Miami und gibt einen Einblick in die Hintergrundgeschichte der Charaktere Lucia und Jason.

Herkunft: PCGH_Redaktion - 🏆 35. / 63 Weiterlesen »

PlayStation 5 Slim: Neue Variante der PS5 jetzt erhältlichDie neue Slim-Variante hat die alte PS5 abgelöst. Erfahre hier, wo du sie am günstigsten bekommst und welche Vorteile sie bietet.

Herkunft: Follow_the_G - 🏆 24. / 68 Weiterlesen »

Formel 1: Neue Regeln und Änderungen ab 2026 geplantDie Formel 1 plant für die nächste Ära ab 2026 neue Regeln und Änderungen. Neben neuen Motoren sollen auch die Autos angepasst werden, um das Racing zu verbessern.

Herkunft: MST_AlleNews - 🏆 28. / 65 Weiterlesen »

Klimafreundlicher leben: Tipps für das neue JahrZum Jahreswechsel nehmen sich viele Menschen vor, künftig klimafreundlicher zu leben. Ansatzpunkte gibt es reichlich. Und auch der innere Schweinehund kann mit der richtigen Herangehensweise überwunden werden.

Herkunft: sternde - 🏆 31. / 63 Weiterlesen »

Bericht: Israel bietet neue Feuerpause anDer Gaza-Krieg wütet weiter, für die Hunderttausenden Zivilisten ist es ein Horror. Israel und die Hamas verhandeln laut Berichten über eine neue Feuerpause. Der Überblick.

Herkunft: express24 - 🏆 16. / 68 Weiterlesen »

Neue PlayStation Pulse Explore Earbuds für GamingDie PlayStation Pulse Explore Earbuds sind für PlayStation 5 und PC gedacht und versprechen viel. Doch können sie im Praxistest überzeugen und sind sie den Preis wert?

Herkunft: eurogamer_de - 🏆 73. / 59 Weiterlesen »