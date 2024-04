Investment-Fintechs in Deutschland gewinnen Millionen Kunden

Mit Trade Republic, Raisin und Scalable Capital vereinen allein die großen Drei der Investment-Fintechs mehr als sechs Millionen Kunden mit mehr als 100 Mrd. Euro an Assets auf sich. In welche Dimension das noch führen kann, kann sich jeder selbst ausmalen, wenn man weiß, dass Trade Republic jeden Monat 100.000 Neukunden gewinnt.Der Siegeszug der Geldanlage-Fintechs Allen Unkenrufen zum Trotz entdecken die Deutschen die private Altersvorsorge über den Kapitalmarkt.

Gut zwölf Millionen Bundesbürger sind nach dem Motto „Mit Aktien- und Fondssparen der Inflation trotzen“ aktiv oder sie parken liquide Mittel in Tages- und Festgeldern. Das ist ein Trend, von dem insbesondere die Investment-Fintechs profitieren. Die Bestandsaufnahme zeigt, dass allein die großen Drei, Trade Republic, Raisin und Scalable Capital, kumuliert mehr als 100 Mrd. Euro Assets under Management haben. Dabei brauchte Raisin sechs Monate um weitere 10 Mrd. Euro an Kundengeldern anzuziehe

