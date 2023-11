Investitionsregeln in volatilen Märkten

Selbst in schwierigen Zeiten können Regeln des Investieren den richtigen Fokus und unsere Disziplin in volatilen oder unsicheren Märkten sicherstellen. In diesem Jahr war eine konsistente Strategie angesichts steigender Zinsen, Rezessionserwartungen und geopolitischer Konflikte in zwei Ländern unerlässlich. In Zeiten wie diesen wird deutlich, was es bedeutet, Entscheidungen unter der Annahme eines"Worst-Case-Szenarios" zu treffen

. Bereits in der letzten Ausgabe des Newsletters haben wir über"Wahrscheinlichkeiten" und"Möglichkeiten" von Makroergebnissen diskutiert. So heißt es darin: "Ich habe viel Zeit damit verbracht, die Normalverteilung von Ereignissen in der Wirtschaft zu diskutieren. Die Abbildung unten zeigt eine normalverteilte"Glockenkurve" möglicher Ereignisse und Ergebnisse. Die Aussage in einfachen Worten: In 68,26 % der Fälle tritt ein normales Ergebnis ein. Aus ökonomischer Sicht wäre dies eine normale Rezession oder die Vermeidung einer Rezession. In 95,44 % der Fälle haben wir es höchstwahrscheinlich mit einer Bandbreite von Ergebnissen zwischen einer ziemlich tiefen Rezession und normalen Wirtschaftswachstumsraten zu tun. Die Verteilung lässt jedoch eine Wahrscheinlichkeit von 2,14% zu, dass wir eine weitere Wirtschaftskrise wie die Finanzkrise von 2008 erleben könnten."Auch wenn sich"Angst gut verkauft", müssen wir die"Wahrscheinlichkeiten" gegen die"Möglichkeiten" der verschiedenen Ergebnisse abwäge

:

INVESTİNGDE: Renditeerwartungen an den Märkten im Oktober auf 6,9 % gestiegenAktienmarkt Analyse von James Picerno über: S&P 500 VIX Futures, 10-jährige US, CBOE Volatility Index, S&P 500 VIX Futures. Lesen Sie James Picerno's Aktienanalyse auf Investing.com.

Herkunft: InvestingDE | Weiterlesen »

FİNANZENNET: 10 wichtige Fakten zum Freitagshandel an der BörseDiese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »

GOFEMİNİN_DE: Harte Zeiten: Für 3 Sternzeichen wird der November zum UnglücksmonatFür drei Sternzeichen wird der November mehr als nur herausfordernd. Erfahrt hier, wer zu den Pechvögeln des Monats gehört.

Herkunft: gofeminin_de | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Durchwachsene Zahlen bei PayPal: Die beste Einstiegschance aller Zeiten?Vom Allzeithoch verlor die PayPal Aktie über 50 %. Zuletzt gab es im laufenden Jahr Kursverluste von rund 30 %. Fundamental wird die PayPal Aktie immer günstiger, während der Abwärtstrend ständig neue

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

CİTYREPORT: Schlechterer Gesundheitszustand von Kindern und Jugendlichen in Brandenburg in Zeiten globaler KrisenErgebnisse der zweiten HBSC-Gesundheitsbefragung liegen vor In den letzten vier Jahren, die von weltweiten Krisen wie der Corona-Pandemie, dem Ukrainekrieg und

Herkunft: CityReport | Weiterlesen »

MST_ALLENEWS: Der wildeste Toyota Supra aller Zeiten im Motor1-RenderingEin noch leistungsstärkerer und schnellerer Toyota Supra wird kommen und GRMN heißen: Hier ist eine Vorschau auf ihn in unserem exklusiven Rendering

Herkunft: MST_AlleNews | Weiterlesen »