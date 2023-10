Investitionen in Zeiten des Krieges | Börsen-Zeitung

Etwa 2.000 deutsche Unternehmen sind in der Ukraine aktiv. Nur wenige haben das Land nach dem russischen Überfall verlassen. Mittlerweile steigt auch das Interesse in Investitionen.

In der Ukraine herrscht seit mehr als 600 Tagen Krieg. Vor allem an der Front im Donbass und im Süden sterben jeden Tag Menschen. Immer wieder beschießt Russland auch ukrainische Städte. Die Sicherheitslage hat sich aber deutlich verbessert, seit die vor allem aus dem Westen gelieferten Schutzschirme installiert wurden. Der Ost-Ausschuss der Deutschen Wirtschaft hält das Kriegsrisiko vor allem in den westlichen und mittleren Landesteilen mittlerweile für „beherrschbar“.

Beispiel Bayer: Der Konzern investiert weitere 60 Mill. Euro in sein Saatgutwerk in der Nähe der ukrainischen Hauptstadt. Derzeit wird unter anderem ein dritter Trockner installiert, der das Produktionspotenzial um 50% erhöhen soll. Geplant sind auch zwei Bunker, um die Sicherheit für die Mitarbeiter zu erhöhen. Mit bis zu 1.500 zusätzlichen Mitarbeitern plant der Konzern durch diese Investitionen, sagt Oliver Gierlichs, CEO von Bayer Ukraine, im Gespräch. headtopics.com

Der Außenhandel sortiert sich aktuell an verschiedenen Stellen neu: Ukrainische Unternehmen suchen neue Märkte und Absatzwege. Laut Kiewer Regierung liefen 2021 lediglich 22% der Exporte über Westeuropa. In diesem Jahr sind es fast 57%. Allerdings sorgt die Situation an den EU-Außengrenzen immer wieder für Frust. Auch deutsche Unternehmen wie Leoni klagen über Wartezeiten für Lkw bei der Ausreise nach Polen von mittlerweile acht bis zehn Tagen.

