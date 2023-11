InvestingPro und Pro+ bieten Strategie-Upgrade mit ProPicks

Die meisten Menschen, die ihre Finanzen richtigerweise selbst in die Hand nehmen, werden von der Flut der verfügbaren Informationen förmlich erschlagen. Fundamentaldaten und Charts zu analysieren kostet Zeit und erfordert jahrelange Erfahrung. Deshalb begehen viele Privatanleger kostspielige Fehler.

Sie vertrauen auf Copytrading-Plattformen und deren Top-Tradern mit wahnwitzigen Erfolgsquoten von bis zu über 90 %, oder vertrauen fälschlicherweise einem oder mehreren Finfluencern, von denenAus diesem Grund haben InvestingPro und Pro+ ein Strategie-Upgrade mit dem neuen ProPicks erhalten. ProPicks bietet Ihnen nicht nur Aktienempfehlungen, sondern ausgeklügelte Strategien, die das Potenzial besitzen, den Markt zu übertreffen, unabhängig von Ihrem Investment-Stil. Das sind keine leeren Versprechungen, sondern praxiserprobte Konzepte, die Ihnen helfen, Ihre Anlageziele zu erreichen. Unsere Pro KI-Modelle sind Ihre neuen Begleiter auf diesem We

:

FİNANZENNET: Short-Selling: Riskante Strategie mit großen ChancenExxonMobil löst Tesla als die am meisten geshortete S&P 500-Aktie ab. Leerverkäufer interessierten sich im Oktober besonders stark für Rivian.

Herkunft: FinanzenNet | Weiterlesen »

GAMESTAR_DE: So sieht das originale iPhone 15 Pro Max aus - der Bildschirm schließt mit dem Rand ab.theEdmard wurde Opfer eines Betruges, als er sein bestelltes iPhone Pro Max erhielt. Die Box schien äußerlich legitim zu sein, aber beim Öffnen entdeckte er eine Bildschirmschutzfolie.

Herkunft: GameStar_de | Weiterlesen »

COMPUTERBASE: Corsair Virtuoso Pro: Ein modernes PC-Headset mit gutem KlangDas analoge, offene PC-Headset Corsair Virtuoso Pro vereint einen guten Klang in modernem Gewand. Es zeichnet sich durch eine solide Verarbeitung und eine sinnvolle Materialwahl aus. Der Hersteller setzt auf Stoffbezüge für den Kopfbügel und die Ohrpolster, wobei letztere austauschbar sind.

Herkunft: ComputerBase | Weiterlesen »

ELECTRİVENET: China nähert sich einer Million New Energy Vehicles pro MonatIn China wurde im vergangenen Monat bei den Verkäufen von Elektroautos und Plug-in-Hybriden ein weiterer neuer Rekordwert erreicht. Laut Zahlen der CAAM erreichte der Absatz der sogenannten New Energy Vehicles (NEV ) im Oktober rund 956.000 Einheiten.

Herkunft: ElectriveNet | Weiterlesen »

COMPUTERBASE: KTC M27P20 Pro im Test: Günstiger 4K160-Mini-LED-Monitor sticht die Konkurrenz ausMini-LED-Display mit UHD-Auflösung, Local Dimming, 160 Hz, 1.000 cd/m² und FreeSync für weniger als 700 Euro: Der KTC M27P20 Pro liefert ab.

Herkunft: ComputerBase | Weiterlesen »

RANSPORT: NFL: Die größte Baustelle pro FranchiseWir schauen, wo die größte Baustelle pro Franchise liegt und welche Positionen im Draft verbessert werden sollten.

Herkunft: ransport | Weiterlesen »