Inverse Beziehung zwischen Realzinsen und Aktienbewertungen gestört

Gelegentlich stoßen wir auf Schaubilder, die mehr als einen Absatz in unserem Bericht verdienen. Ein Beispiel ist die folgende Grafik, die uns mit freundlicher Genehmigung von SoFi und Bloomberg zur Verfügung gestellt wurde. Sie vergleicht Realzinsen und Aktienbewertungen.Das Schaubild illustriert die inverse Beziehung zwischen Realzinsen und Aktienbewertungen. Seit Oktober 2022 ist diese klassische Relation gestört.

Das Renditeniveau ist bedeutungslos ohne eine Bewertung der Inflation, des Wirtschaftswachstums und der Politik der Fed. 8 % mögen fantastisch klingen, aber würden Sie das auch so sehen, wenn die Inflation bei 12 % läge und voraussichtlich ein Jahrzehnt lang zweistellig bleiben würde?Niedrige bzw. negative Realzinsen wirken konjunkturstimulierend. Das liegt daran, dass die Bereitschaft von Personen und Unternehmen, Kredite aufzunehmen und Geld auszugeben bzw.

Die Realzinsen sind in den letzten zehn Monaten stark gestiegen und haben ein Fünfzehnjahreshoch erreicht. Trotz der bevorstehenden wirtschaftlichen und finanziellen Belastung durch höhere Realzinsen sind die Aktienbewertungen parallel zu den Realzinsen gestiegen. headtopics.com

Interessanterweise geht die Beziehung zwischen Realzinsen und Aktienbewertungen kaputt, wenn der Realzins unter 1 % liegt. So zeigt die erste Abbildung eine starke Korrelation, wenn der Realzins 1,0 % oder mehr beträgt.Man sieht, dass die Korrelation insgesamt gut ist (r-Quadrat von 0,4215), allerdings war die Beziehung von 1998 bis 2001 (orange) invers, was typisch ist. Höhere Zinsen trieben die Bewertungen in der spekulativen Phase vor dem Dotcom-Crash in die Höhe.

Das folgende Streudiagramm zeigt, dass die jüngste Relation im Gegensatz zu 1985 bis 2007 eine gute Korrelation aufweist, obwohl die Realzinsen überwiegend unter 1 % liegen. Die orangefarbenen Punkte zeigen die aktuelle Abweichung von der typischen Beziehung, die im Oktober 2022 begann.Wie könnte sich das Verhältnis zwischen Realzinsen und Aktienbewertungen normalisieren? headtopics.com

