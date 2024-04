Interne Beförderung in der Nationalbank unüblich

Eine interne Person an die Spitze der Nationalbank zu setzen wäre für die Autoren 'nicht üblich'. 'Es ist international nicht üblich, dass die oberste Führungsebene einer Zentralbank intern befördert wird', schreiben die Autoren Stefan Gerlach, Yvan Lengwiler und Charles Wyplosz. Das höhere Management der meisten Zentralbanken werde 'weitgehend oder sogar ausschließlich' von außerhalb der Zentralbank ernannt, heißt es in einem am Dienstag veröffentlichten Papier.

Durch eine solche Praxis werde sichergestellt, dass sich die gesellschaftlichen Ansichten in der Entscheidungsfindung spiegle. Mit Thomas Jordan und seinem Vize Martin Schlegel sitzen aktuell zwei langjährige SNB-Beamte im Direktorium. Das dritte Mitglied des Dreiergremiums, Antoine Martin, der erst im September 2023 in das SNB-Direktorium berufen wurde und sein Amt erst Anfang 2024 antrat, kam von außerhalb. Er war zuvor bei der Federal Reserve Bank of New York tätig

