Internationale Transfergerüchte im Fußball : Millionen-Ablöse für 14-Jährigen! ManCity holt wohl US-Juwel Cavan Sullivan ManCity baut am Team der Zukunft. Laut Transfer-Insider Fabrizio Romano haben sich die Engländer mit Cavan Sullivan einen 14-Jährigen gesichert. Der US-Amerikaner, der auch den deutschen Pass hat, spielt im Nachwuchs von Philadelphia Union und soll"in den kommenden Jahren" nach England wechseln.

Die Ablösesumme liegt wohl bei einer Million Euro und kann durch Boni noch ansteigen.In Brasilien reiben sich die Fans schon die Hände: Neymar soll laut einem Bericht des Onlineportals"UOL" vor einer Rückkehr zum FC Santos stehen. Das habe er in der Kabine seines Ex-Klubs angekündigt. Demnach wolle er seinen bis 2025 laufenden Vertrag in Saudi-Arabien erfüllen und dann in die Heimat wechseln. Außerdem beruft sich das Medium auf einen Santos-Verantwortliche

