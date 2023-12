Interaktives Spiel im ehemaligen Flughafentower

Im Tower des ehemaligen Flughafens Tempelhof warten die Besucher:innen auf Einlass. Statt Sitzplätzen bekommen sie am Eingang einen Pass in die Hand gedrückt, der ihnen Zugang zu dem interaktiven gibt. Der Zufall entscheidet, ob sie als Türke, Australierin, Iraker oder Staatenlose starten – und damit darüber, wie beschwerlich ihr Lauf durch die Institutionen auf sechs Ebenen des Gebäudes wird. Das Ziel aller aber lautet: in Deutschland zu leben.

Ich nehme an diesem Abend die Rolle von Ole Andersen aus Norwegen ein und habe es damit vergleichsweise leicht. Mein Pass öffnet mir viele Türen, ich brauche nur eine Wohnung und Arbeit. An den Schaltern atmen die Sachbearbeiter:innen hörbar auf, ich bin ein einfacher Fall. Meine Wunschtätigkeit als Ingenieur ist zwar gerade nicht verfügbar, teilt mir die Frau beim Jobcenter mit. Aber bei den Verkehrsbetrieben im Wachdienst sei noch was frei. Und mit der Zeit könne ich aufsteigen, wenn ich mich weiterbilde. Einen Sprachkurs empfiehlt sie mir trotzdem





