Intelligente Kopfhörer ermöglichen semantisches Hören

Beim semantischen Hören geht es darum zu erkennen, was jemand sagt und nicht, wie jemand etwas sagt. Dieser Ansatz könnte den Weg für intelligentere Hörgeräte und Kopfhörer ebnen, die es dem Träger ermöglichen, bestimmte Geräusche herauszufiltern und andere zu verstärken. So könnten etwa das Weinen von Babys, Vogelgezwitscher oder Weckerklingeln für den Träger solcher neuartigen Kopfhörer hörbar gemacht werden.

Einen Prototyp für ein solches System haben Forscher der University of Washington entwickelt. Auf dem ACM Symposium stellten sie es kürzlich vor.Das System funktioniert, indem handelsübliche Kopfhörer mit Geräuschunterdrückung mit einer Smartphone-App verbunden werden. Die in diesen Kopfhörern eingebauten Mikrofone, die zur Geräuschunterdrückung dienen, werden umfunktioniert, um auch die Geräusche in der Umgebung des Trägers zu erfassen. Diese Umgebungsgeräusche werden dann einem neuronalen Netzwerk auf dem Smartphone vorgespielt, das bestimmte Geräusche in Echtzeit verstärkt oder unterdrückt, je nach den Vorlieben des Nutzer





