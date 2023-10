Intel und AMD müssen zittern: Nvidia arbeitet an neuem Wunderprozessor

Reuters-Bericht: Nvidia setzt auf ARM-Chips für Windows Mit Grafikkarten im Business- und Gaming-Sektor hat sich Nvidia in den letzten Jahren ein goldenes Näschen verdient. Eigentlich wollte das Unternehmen im vergangenen Jahr sogar den britischen Entwickler ARM übernehmen – doch der Milliarden-Deal fiel letztendlich ins Wasser. Von der gleichnamigen Chiparchitektur des Unternehmens scheint sich Nvidia dennoch nicht verabschieden zu wollen – im Gegenteil.

Aktuell sind Chips mit ARM-Architektur vorrangig in Smartphones zu finden. Nur Apple setzt inzwischen bei fast all seinen modernen Geräten auf ARM-CPUs. Welche Vorteile bietet die ARM-Architektur? Im Gegensatz zu klassischen x86-Prozessoren können ARM-Chips deutlich stromsparender arbeiten. Das ist vor allem für mobile Geräte interessant. Denn auf diese Weise kann man die Akkulaufzeit verlängern, ohne Akkus mit größerer Kapazität einzubauen.

