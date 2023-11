Intel gibt Hinweise auf CPU-News zur kalten Jahreszeit

Könnte es vielleicht noch heiße CPU-News zur kalten Jahreszeit geben? Intel verrät zumindest so viel: Das Thema KI wird die Entwicklung von zukünftigen CPUs maßgeblich beeinflussen.an. Im Rahmen der Veranstaltung wird es Neuigkeiten rund um die fünfte Generation der Intel-Xeon-Prozessoren (Emerald Rapids) sowie die Intel Core Ultra Serie (Meteor Lake) geben. Das Event kann hierzulande als Livestream angesehen werdenDie Präsentation des Chipherstellers startet am 14

. Dezember für uns um 15 Uhr deutscher Zeit. Wie der Name des Events suggeriert, soll sie sich vor allem um das Thema künstliche Intelligenz drehen. Fast jede Branche setzt inzwischen auf KI-Funktionen - da ist es eigentlich nur logisch, dass auch Intel seinen Fokus darauf legt. Eine Besonderheit gibt es schon jetzt: Die dort vermutlich gezeigten Meteor-Lake-CPUs tragen zum ersten Mal seit 15 Jahren nicht mehr die klassischeEine der schnellsten CPUs für Gaming und Anwendungen auf dem Markt. Verspricht beste FPS, genehmigt sich aber im Gegenzug viel Strom. Bei Meteor-Lake-CPUs handelt es sich um reine Laptop-Prozessoren. Diejenigen von euch, die Gaming-Laptops bevorzugen, können sich also über vorweihnachtliches News freuen und vielleicht ihre Wunschliste anpassen. Zu Beginn bestätigte eine Intel-Managerin auch Desktop-Variante

:

HEİSEONLİNE: Ryzen: AMD stellt seine ersten Hybrid-Prozessoren vorAMD lässt die Katze aus dem Sack und kündigt die ersten Ryzen-CPUs an, die sowohl Zen-4- als auch Zen-4c-Kerne verwenden.

Herkunft: heiseonline | Weiterlesen »

WİNFUTURE: Intel Arc und Iris Xe Download - Windows-GrafiktreiberMit dem Intel Arc und Iris Xe-Download bringen Sie die Treiber Ihrer unterstützten Grafikkarten und -prozessoren auf den neuesten Stand.

Herkunft: WinFuture | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: Deutsche Telekom: Ausschüttung bleibt wichtiges ThemaDie Deutsche Telekom wird die Dividende für 2023 von 0,70 Euro je Aktie auf 0,77 Euro anheben. Der Markt hatte dies erwartet, die Analysten der Deutschen Bank rechneten mit 0,80 Euro. Gleichzeitig legt

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

SKY SPORT NEWS HD: Heidel äußert sich zum Thema El Ghazi nach Pro-Palästina-PostDer Wirbel um den Mainzer Fußballprofi Anwar El Ghazi reißt nicht ab. Sportvorstand Christian Heidel hält bei der Pressekonferenz einen emotionalen Monolog zu der Thematik.

Herkunft: Sky Sport News HD | Weiterlesen »

FN_NACHRİCHTEN: FREENOW startet Kooperation mit Movember und rückt das Thema Männergesundheit in den FokusHamburg (ots) - Jeder kennt die Situation: Wir steigen in ein Taxi und plaudern mit dem Fahrer oder der Fahrerin. FREENOW, Europas Super-App für Mobilität, wollte in einer aktuellen Befragung jetzt auch

Herkunft: FN_Nachrichten | Weiterlesen »

GALA: Sofía Vergara: Mit sexy POsting macht sie auf wichtiges Thema aufmerksamSofía Vergara hatte mit der Serie 'Modern Family' ihren internationalen Durchbruch als Schauspielerin. Vor und neben der Kamera spielt Sofía gerne mit ihr...

Herkunft: gala | Weiterlesen »