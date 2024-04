Installation von Solarkraftwerken zur Wiederherstellung der Infrastruktur in der Ukraine

. Die Anlagen sollen zur Wiederherstellung der Infrastruktur beitragen, die durch russische Angriffe massiv zerstört wurde, und insbesondere bei der Sicherung der Wasserversorgung helfen.Ich bin damit einverstanden, dass mir per E-Mail interessante Angebote des Tagesspiegels unterbreitet werden. Meine Einwilligung kann ich jederzeit widerrufen.schwere Gefechte statt, die Stadt befand sich monatelang unter russischer Kontrolle.

. „Die Installation von Solarkraftwerken wird es dem kommunalen Versorgungsunternehmen ermöglichen, angesichts des russischen Energieterrorismus widerstandsfähig zu bleiben und auf Notfälle vorbereitet zu sein“, sagt Roman Mrochko, Leiter der Militärverwaltung der Stadt Cherson. Die Hilfslieferung stärke die materielle und technische Basis für die Versorgung der Bevölkerung.Ja Solar mit einer Größe von jeweils 1,70 Quadratmetern.

Ukraine Infrastruktur Solarkraftwerke Wasserversorgung Russische Angriffe

