Insolvenzverfahren für Galeria Karstadt Kaufhof eröffnet

Knapp drei Monate nach dem Insolvenzantrag hat das Amtsgericht Essen das Regelinsolvenzverfahren für die Warenhauskette Galeria Karstadt Kaufhof eröffnet. Als Insolvenzverwalter wird der Rechtsanwalt Stefan Denkhaus eingesetzt, wie aus der amtlichen Bekanntmachung vom Dienstag hervorgeht. Er hatte diese Funktion bereits vorläufig inne. Das Unternehmen erhofft sich von der Insolvenz einen Befreiungsschlag und eine mögliche Rettung durch einen neuen Investor.

Zunächst sind nun auch die Gläubiger aufgefordert, dem Insolvenzverwalter ihre Forderungen mitzuteilen, wie es in der Bekanntmachung heißt. Ziel ist laut Galeria Kaufhof ein Eigentümerwechsel, um sich aus den durch den Eigentümer Signa gesetzten Rahmenbedingungen zu lösen. Vier Interessenten legten nach Informationen des Insolvenzverwalters 'verbindliche Angebote' vor. Mit zwei davon gebe es 'finale Verhandlungen'

