Insolvenzverfahren für Berliner Start-up aus „Höhle der Löwen“ eröffnet

Für die Supermarktkette hatte es so gut angefangen: 2019 hatte das Berliner Start-up noch einen Auftritt in der Sendung „Höhle der Löwen“. Jetzt hat ein Gericht das Insolvenzverfahren eröffnet., bekannt aus der Sendung „Höhle der Löwen“, wurde nun vom Gericht bestätigt. Am Mittwoch (3. April) wurde der Rechtsanwalt Dr. Florian Linkert offiziell zum Insolvenzverwalter bestellt. Bis Ende Mai soll nun ein Sanierungsplan erarbeitet werden, um das Unternehmen möglicherweise noch zu retten.

Bereits Ende 2023 hatte das Unternehmen seine Mitarbeiterzahl von 90 auf 30 reduziert.Damals erklärte der Co-Gründer des Unternehmens, Raphael Fellmer, dass man nicht schnell genug auf die veränderte Marktlage habe reagieren können und sich schwer damit getan hat, neue Investoren zu finde

