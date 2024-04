Insolvenzverfahren für Baufirma Tecklenburg eröffnet

Im Fall der angeschlagenen Baufirma Tecklenburg aus Straelen hat das Amtsgericht Kleve das Insolvenzverfahren eröffnet. Zum Insolvenzverwalter wurde Rechtsanwalt Markus Kier bestimmt, wie das Gericht am Dienstag auf dem Internetportal der Insolvenzgerichte mitteilte. Das Unternehmen hatte Anfang Januar Insolvenz beantragt und dies unter anderem mit gestiegenen Zinsen und Materialkosten begründet.

Firmenchef ist Hermann Tecklenburg (75), Ehemann der früheren Fußball-Nationaltrainerin Martina Voss-Tecklenburg. Anfang Januar beschäftigte die aus vier Firmen bestehende Unternehmensgruppe Tecklenburg rund 140 Menschen. Seitdem haben nach Angaben des Sprechers des Insolvenzverwalters rund 50 von sich aus gekündigt. Das Verfahren wurde zunächst nur für die Tecklenburg GmbH eröffnet, bei der einst 92 Menschen arbeiteten. 32 wurde jetzt insolvenzbedingt gekündigt, wie der Sprecher am Dienstag weiter mitteilt

Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:



express24 / 🏆 16. in DE

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Das ändert sich durch das Cannabis- und das WachstumschancengesetzDer Bundesrat billigt das Cannabisgesetz und bringt das Wachstumschancengesetz ebenfalls durch. Ein Überblick über die wichtigsten beschlossenen Regelungen.

Herkunft: AZ_Augsburg - 🏆 14. / 69 Weiterlesen »

Spieler entdecken das Problem in Last Epoch, das Diablo 2 damals das Genick gebrochen hatIn Last Epoch gibt es angeblich mehrere Duping-Exploits. Das wäre schlecht, denn solche Bugs zerstören die Wirtschaft nachhaltig.

Herkunft: MeinMMO - 🏆 1. / 99 Weiterlesen »

Das bietet das Festival „Wege durch das Land“ 2024Das Literatur- und Musikfestival tourt ab 4. Mai mit 23 Veranstaltungen quer durch OWL. Alle wichtigen Infos vom Kartenverkauf bis zu den Programmhighlights.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »

Das ist das Einzige, das Roland Kaiser in seinem Leben bereutDeutsche Schlagermusik zeichnet sich durch eingängige Melodien, mitreißende Rhythmen und emotionale Texte aus, die Generationen verbinden und die breite Palette menschlicher Gefühle von Liebe bis Lebensfreude einfangen.

Herkunft: tzmuenchen - 🏆 41. / 63 Weiterlesen »

Das ist das Einzige, das Roland Kaiser in seinem Leben bereutDeutsche Schlagermusik zeichnet sich durch eingängige Melodien, mitreißende Rhythmen und emotionale Texte aus, die Generationen verbinden und die breite Palette menschlicher Gefühle von Liebe bis Lebensfreude einfangen.

Herkunft: merkur_de - 🏆 32. / 63 Weiterlesen »

St.-Vincenz-Kliniken in Paderborn beenden InsolvenzverfahrenNach etwa zehn Monaten ist das Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung in den St.-Vincenz-Kliniken abgeschlossen.

Herkunft: nwnews - 🏆 22. / 68 Weiterlesen »