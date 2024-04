Insolvenz der Martin Reisch GmbH

Das Firmengelände, die Hallen und die Gebäude gehören nicht zur Insolvenz masse der Reisch GmbH, sondern sind seit der Übernahme 2019 durch die Konstant-Gruppe gemietet. Die Familie Schoder will das Gelände als Eigentümer schnellstmöglich wiederbeleben.Die Zahl der Insolvenz en in Deutschland steigt, betroffen ist auch die Martin Reisch GmbH aus unserer Region. Vorwürfe von Managementfehlern stehen im Raum.

hofften die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Martin Reisch GmbH in Ehekirchen-Hollenbach im Kreis Neuburg-Schrobenhausen auf Rettung . Seit 2019, als die österreichische Konstant-Gruppe das Unternehmen übernommen hatte, hatte sich der Schuldenstand auf zuletzt 15 Millionen Euro fast verdoppelt. Insolvenzverwalter Volker Böhm von der Nürnberger Kanzlei Schultze und Braun fand keine Investoren. So verflüchtigten sich bereits im Januar die letzten Hoffnungen auf Rettung von Reisch und der eigenständigen Tochter-GmbH in Eliasbrunn in Thüringe

