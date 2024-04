Insiderkäufe bei Dermapharm und die Entwicklung der Aktie

📆 15.04.2024 13:45:00

📰 ⏱ Reading Time:

19 sec. here

8 min. at publisher

📊 Quality Score:

News: 32%

Publisher: 53%

Insiderkäufe,Dermapharm,Aktie

Wir schauen uns an, wie gut Beier in der Vergangenheit lag und ob Insiderkäufe bei Dermapharm nachhaltig erfolgreich waren. Die Papiere leiden, wie zahlreiche andere Unternehmen, unter rückläufiger Nachfrage nach Corona-Impfungen. Das Unternehmen hat als Auftragsfertiger hier einige Großaufträge in den Büchern gehabt. Jetzt muss es das klassische Geschäft wieder alleine richten. Die Aktie des Zuckerbrause-Giganten pendelt sich seit dem Jahresstart seitwärts ein, in der vergangenen Woche ereilte die Bullen allerdings ein größerer Schwächeanfall. Muss man sich Sorgen machen? Bei Hensoldt mehren sich die Stimmen, die den fairen Wert der Aktie als erreicht ansehen. Trotz weiterer, in Aussicht gestellter Gewinnsteigerungen zeigt sich die Bewertung der Aktie bereits in luftigen Höhen