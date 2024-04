Insektenschutz für Fenster: Welche Lösungen gibt es?

Summ, summ im Schlafzimmer: Surrende Mücken und brummende Fliegen können einem nachts schon mal den Schlaf rauben. Sollen sie gar nicht erst ins Haus gelangen, kann man mit Insektenschutz an den Fenstern arbeiten. Doch welche Lösungen gibt es eigentlich - und welche passen gut zu welchem Fenster? Da sind zunächst einmal die Insektenschutzgewebe zum Ankleben. Eine festere Alternative: Fliegengitter mit Spannrahmen oder Drehrahmen fürs Fenster.

Letztere lassen sich wie eine Tür in eine Richtung öffnen und schließen. Das sei, so der Verband Fenster + Fassade (VFF) beispielsweise bequem fürs Blumengießen. Pendeltür für viel genutzte Durchgänge Für Balkon- oder Terrassentüren seien dem Verband zufolge Pendel- oder Schwingtüren mit Fliegengitter komfortabel, da sie sich beim Durchgehen in beide Richtungen öffnen und schließen ließen. Pendelgitter können sich mithilfe kleiner im Profil eingearbeiteter Magnete auch automatisch schließe

